पाक पर कार्रवाई के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने किया वायुसेना को सेल्यूट

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर, पाकिस्तानी हिस्से में आतंकी शिविरों पर हमलों के लिए भारतीय वायुसेना को सेल्यूट किया है.

गहलोत ने भारतीय वायुसेना के पायलटों को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा है, ‘‘आपकी बहादुरी को सलाम.’’ आगे गहलोत ने लिखा है, ‘‘ देश को आप पर गर्व है .. . जय हिंद ! ’’

Congratulations to #IndianAirForce pilots. I Salute your bravery.

The Nation is proud of you.

Jai Hind..#AirStrike

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 26, 2019