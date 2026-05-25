/150 किलो वजन और 47 इंच ऊंचाई वाले बकरे ने अजमेर मंडी में मचा दिया धमाल, कीमत सुन दंग रह गए खरीदने वाले

Ajmer Bakra Mandi: बकरा ईद के पर्व को लेकर राजस्थान की प्रसिद्ध अजमेर बकरा मंडी में इन दिनों जबरदस्त रौनक छाई हुई है. दूर-दूर से पशुपालक और व्यापारी अपनी बेहतरीन नस्ल के बकरे लेकर मंडी पहुंच रहे हैं. लेकिन इस बार मंडी में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं व्यापारी दानिश के गुजरी नस्ल के विशालकाय बकरे.

150 किलो वजन और 47 इंच की हैरतअंगेज ऊंचाई वाले ये बकरे मंडी में आने वाले हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. लोग इन बकरों को देखकर दंग रह जा रहे हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं. दानिश के इन बकरों की शानदार कद-काठी, चौड़ी छाती, मजबूत टांगें और चमकदार रंग देखकर अनुभवी व्यापारी भी हैरान हैं.

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दानिश ने बताया कि उन्होंने इन बकरों को किसी भी प्रकार के कृत्रिम हार्मोन या इंजेक्शन से नहीं तैयार किया है. पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से इन्हें पाला गया है. इनकी डाइट में मुख्य रूप से चना, मक्का, जौ, लूम-फल की कटी और हरा चारा शामिल है. मौसम के अनुसार आहार भी बदलते रहते हैं. सर्दियों में तिल्ली और गर्मियों में सरसों का तेल देकर इनकी सेहत का खास ध्यान रखा जाता है.

कीमत 2.60 लाख रुपये

व्यापारी दानिश इन दोनों खास बकरों की कीमत 2 लाख 60 हजार रुपये बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी नस्ल, शानदार हाइट और वजन वाले बकरे आसानी से नहीं मिलते. इसलिए कीमत भी उसी हिसाब से रखी गई है. मंडी में इन बकरों को देखने के लिए न सिर्फ खरीदार बल्कि आम नागरिक भी पहुंच रहे हैं. अजमेर बकरा मंडी में इस बार गुजरी, सिरोही और सोजत नस्ल के बकरे खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. जैसे-जैसे ईद-ul-Azha नजदीक आ रही है, मंडी में भीड़ और रौनक बढ़ती जा रही है. व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी बिक्री होगी और उन्हें मुनाफा होगा.

स्थानीय प्रशासन भी मंडी में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट मोड पर है. मंडी में सफाई, पानी की व्यवस्था और चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. दानिश जैसे व्यापारियों की मेहनत और बकरों की बेहतरीन देखभाल इस बार अजमेर बकरा मंडी को पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना रही है. लोग इन विशाल बकरों को देखकर बार-बार हैरानी जता रहे हैं कि प्राकृतिक आहार से भी इतने शानदार और भारी भरकम बकरे तैयार किए जा सकते हैं.

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