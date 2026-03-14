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LPG किल्लत के बीच नेशनल हाईवे पर पलटा सिलेंडर से भरा ट्रक, डेढ़ सौ सिलेंडरों की यूनिट बिखरी

Kishangarh highway accident: किशनगढ़ (अजमेर) में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया. मदनगंज थाना क्षेत्र के पुराने टोल नाके के पास सिलेंडर से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया. ट्रक में लगभग 150 एलपीजी गैस सिलेंडर लदे थे, जो हादसे के बाद सड़क पर बिखर गए. ट्रक बरना गांव से किशनगढ़ की ओर आ रहा था, जब टायर फटने से चालक का नियंत्रण खो गया और वाहन पलट गया.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAbhijeet dave
Published:Mar 14, 2026, 01:00 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 01:00 PM IST

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LPG किल्लत के बीच नेशनल हाईवे पर पलटा सिलेंडर से भरा ट्रक, डेढ़ सौ सिलेंडरों की यूनिट बिखरी

LPG cylinder truck overturned: अजमेर जिले के किशनगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ. मदनगंज थाना क्षेत्र के पुराने टोल नाके के पास सिलेंडर से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया. ट्रक में करीब डेढ़ सौ एलपीजी गैस सिलेंडर लदे थे, जो हादसे के बाद हाईवे पर बिखर गए. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा विस्फोट या आग नहीं लगी.

चालक घायल, अस्पताल में भर्ती
ट्रक बरना गांव से सिलेंडर लेकर किशनगढ़ की ओर आ रहा था. अचानक ट्रक के टायर फटने से चालक का नियंत्रण खो गया और वाहन सड़क पर पलट गया. चालक को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने उसे तुरंत निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. चालक की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन वह अभी इलाजरत है.


स्थानीय लोगों ने की सिलेंडर इकट्ठा करने में मदद
हादसे के बाद हाईवे पर बिखरे सिलेंडरों को देखकर लोग डर गए थे, लेकिन स्थानीय निवासियों ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया. कई लोगों ने सिलेंडरों को सड़क किनारे सुरक्षित जगह पर इकट्ठा किया और ट्रैफिक को बहाल करने में सहयोग किया. पुलिस का कहना है कि किसी सिलेंडर में लीकेज नहीं हुआ, जिससे बड़ा हादसा टल गया. अगर लीकेज होता तो आग लगने और विस्फोट का खतरा बना रहता.

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पुलिस ने संभाली स्थिति, जांच शुरू
मदनगंज थाना पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. पुलिस ने हाईवे पर ट्रैफिक रोका, सिलेंडरों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया और क्रेन की मदद से ट्रक को उठवाया. प्रारंभिक जांच में टायर फटना मुख्य कारण बताया जा रहा है. पुलिस ने ट्रक के मालिक और चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है.


यह हादसा एक बार फिर हाईवे पर भारी वाहनों की सुरक्षा और रखरखाव की कमी को उजागर करता है. स्थानीय लोग और प्रशासन ने राहत कार्य में तेजी दिखाई, जिससे बड़ा नुकसान टल गया.

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