3 लोगों को जिंदगी दे गया अजमेर का 16 साल का ब्रेन डेट दुर्गा प्रसाद

Ajmer News : अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे के निवासी 16 वर्षीय दुर्गा प्रसाद ने अपने जीवन का वह ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसे आने वाली पीढ़ियां सालों तक याद रखेंगी और उसका यह योगदान अजमेर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के इतिहास में आज स्वर्ण अक्षरों में लिख गया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Abhijeet dave
Published: Sep 22, 2025, 01:42 PM IST | Updated: Sep 22, 2025, 01:42 PM IST

Ajmer News : अजमेर में ब्रेन डेड दुर्गा प्रसाद के पिता ने अपने पुत्र के अंग का दान कर मानवता की नई मिसाल पेश की है. दुर्गा प्रसाद के अंग को आज ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल भिजवाया गया है. दो किडनी और एक लीवर के साथ ही हार्ट का भी दान किया गया था , लेकिन किन्हीं कारणों के चलते हार्ट चेन्नई के लिए नहीं भिजवाया जा सका.

अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे के निवासी 16 वर्षीय दुर्गा प्रसाद ने अपने जीवन का वह ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसे आने वाली पीढ़ियां सालों तक याद रखेंगी और उसका यह योगदान अजमेर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के इतिहास में आज स्वर्ण अक्षरों में लिख गया.Image Element

अंगदान करने वाले 16 वर्षीय दुर्गा प्रसाद पिछले 16 सितंबर को अचानक बीमार हुए थे और फिर केकड़ी अस्पताल से अजमेर के लिए रेफर किया गया था . यहां उनके दिमाग की नस फटने से ब्रांडेड हो गया था ,लेकिन शरीर के बाकी अंग सही थे. जिस पर मेडिकल टीम की ओर से उनके परिजनों से संपर्क कर अंगदान के लिए विपरीत किया गया जिस पर उनके पिता ने अपनी सहमति दी.

Image Elementपूरे प्रोटोकॉल के बीच में दुर्गा प्रसाद द्वारा दान किए गए अंगों को पूरी सावधानी के साथ जयपुर रवाना किया गया और उससे पहले मेडिकल टीम ने दुर्गा प्रसाद के पिता और उनके परिजनों का माला पहनकर अभिनंदन भी किया और उन्हें प्रशस्ति और प्रमाण पत्र भी सौंपे.

अंगदान महादान के नारे को जिस प्रकार से दुर्गा प्रसाद और उनके परिजनों ने चरितार्थ किया है, उससे प्रभावित होकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अस्पताल पहुंचे और दुर्गा प्रसाद के परिवार को माला पहनकर उनके इस प्रयास की सराहना की और कहा कि समाज में अंगदान से कई जीवन बचाएं जा सकते हैं और दुर्गा प्रसाद ने एक मिसाल कायम की है

