3 लोगों को जिंदगी दे गया अजमेर का 16 साल का ब्रेन डेट दुर्गा प्रसाद



Ajmer News : अजमेर में ब्रेन डेड दुर्गा प्रसाद के पिता ने अपने पुत्र के अंग का दान कर मानवता की नई मिसाल पेश की है. दुर्गा प्रसाद के अंग को आज ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल भिजवाया गया है. दो किडनी और एक लीवर के साथ ही हार्ट का भी दान किया गया था , लेकिन किन्हीं कारणों के चलते हार्ट चेन्नई के लिए नहीं भिजवाया जा सका.

अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे के निवासी 16 वर्षीय दुर्गा प्रसाद ने अपने जीवन का वह ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसे आने वाली पीढ़ियां सालों तक याद रखेंगी और उसका यह योगदान अजमेर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के इतिहास में आज स्वर्ण अक्षरों में लिख गया.

अंगदान करने वाले 16 वर्षीय दुर्गा प्रसाद पिछले 16 सितंबर को अचानक बीमार हुए थे और फिर केकड़ी अस्पताल से अजमेर के लिए रेफर किया गया था . यहां उनके दिमाग की नस फटने से ब्रांडेड हो गया था ,लेकिन शरीर के बाकी अंग सही थे. जिस पर मेडिकल टीम की ओर से उनके परिजनों से संपर्क कर अंगदान के लिए विपरीत किया गया जिस पर उनके पिता ने अपनी सहमति दी.

पूरे प्रोटोकॉल के बीच में दुर्गा प्रसाद द्वारा दान किए गए अंगों को पूरी सावधानी के साथ जयपुर रवाना किया गया और उससे पहले मेडिकल टीम ने दुर्गा प्रसाद के पिता और उनके परिजनों का माला पहनकर अभिनंदन भी किया और उन्हें प्रशस्ति और प्रमाण पत्र भी सौंपे.

अंगदान महादान के नारे को जिस प्रकार से दुर्गा प्रसाद और उनके परिजनों ने चरितार्थ किया है, उससे प्रभावित होकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अस्पताल पहुंचे और दुर्गा प्रसाद के परिवार को माला पहनकर उनके इस प्रयास की सराहना की और कहा कि समाज में अंगदान से कई जीवन बचाएं जा सकते हैं और दुर्गा प्रसाद ने एक मिसाल कायम की है

