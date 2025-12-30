होटल में आग लगने से लेकर हाईवे पर हुए सिलेंडर ब्लास्ट तक, जानें अजमेर के लिए कैसा रहा 2025 का साल

Ajmer Year Ender 2025: साल 2025 अजमेर के लिए विरोधाभासों से भरा रहा. एक तरफ शहर ने कुछ ऐसे दर्दनाक हादसे देखे, जिन्होंने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया, तो दूसरी ओर नए साल की शुरुआत के साथ ही अजमेर को बड़े विकास कार्यों की सौगात मिलने की उम्मीद भी जगी. बीते वर्ष की घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि शहर को जहां बेहतर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जरूरत है, वहीं बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे कदम भविष्य के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं.

नववर्ष के आगमन के साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्पष्ट कर दिया कि अजमेर में प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि शिलान्यास की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए, काम समय पर शुरू हो और तय समय-सीमा में पूरे हों, ताकि आमजन को जल्द राहत मिल सके और परियोजनाओं की लागत अनावश्यक रूप से न बढ़े.

1 मई 2025 - नाज़ होटल अग्निकांड

साल की सबसे भयावह घटनाओं में नाज़ होटल में लगी आग शामिल रही. 1 मई 2025 को अजमेर के इस होटल में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में दो परिवारों के सदस्य और दिल्ली से आया एक युवक शामिल था. आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदना पड़ा. इस घटना ने होटल सुरक्षा मानकों और फायर सेफ्टी इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई और प्रशासन की तैयारियों पर भी उंगलियां उठीं.

अक्टूबर 2025 - जयपुर-अजमेर हाईवे पर सिलेंडर ब्लास्ट

अक्टूबर 2025 में जयपुर-अजमेर हाईवे पर हुआ हादसा किसी डरावने मंजर से कम नहीं था. एक केमिकल टैंकर और गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद करीब 200 सिलेंडर फट गए. धमाकों की आवाज और आग की लपटें करीब 10 किलोमीटर दूर तक महसूस की गईं. हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई, यातायात पूरी तरह ठप हो गया और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई. इस हादसे ने खतरनाक सामग्री के परिवहन और सुरक्षा नियमों की पोल खोल दी.

जुलाई 2025 - कार हादसा

जुलाई 2025 में अजमेर के पास लमाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें सवार चार तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरों की याद दिलाने वाला साबित हुआ.

दिसंबर 2025 - इमारत गिरने की घटना

साल के अंत में दिसंबर 2025 में गंज थाना क्षेत्र में सिने वर्ल्ड के पास स्थित एक तीन मंजिला इमारत गिरने की घटना सामने आई. इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई. इस घटना ने शहर में पुरानी और जर्जर इमारतों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए और यह बहस तेज हुई कि समय रहते स्ट्रक्चरल ऑडिट क्यों नहीं कराया गया.

नए साल में विकास की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी

पेयजल व्यवस्था में बड़ा सुधार

270 करोड़ रुपए की लागत से नसीराबाद से कोटड़ा तक नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी. कोटड़ा, पृथ्वीराज नगर और लोहागल में तीन नए सर्विस रिजर्वोयर बनाए जाएंगे. इससे अजमेर उत्तर क्षेत्र में पानी के कम प्रेशर और अनियमित आपूर्ति की समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है.

बिजली आपूर्ति को मजबूती

147 करोड़ रुपए की लागत से हाथी भाटा पावर हाउस में गैस आधारित नया जीएसएस स्थापित किया जाएगा. इससे शहर को बेहतर गुणवत्ता की निर्बाध बिजली मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही बिजली संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा.

कन्वेंशन सेंटर और स्टेडियम

माकड़वाली क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा. वहीं पृथ्वीराज नगर के पास 12 करोड़ रुपए की लागत से 30 हजार दर्शक क्षमता वाला मल्टीपर्पज स्टेडियम विकसित किया जाएगा, जिससे खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

हाईटेक लाइब्रेरी

गांधी भवन के पीछे 6.46 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुमंजिला हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाएगी. यह विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी सौगात साबित होगी.

सौंदर्यीकरण और सुरक्षा

वरुण सागर झील का सौंदर्यीकरण कर उसे एक आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. साथ ही हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने का नया भवन बनाया जाएगा, जिससे करीब एक लाख से अधिक आबादी की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-