अजमेर में बीसलपुर पाइपलाइन मरम्मत के लिए 30 घंटे का शटडाउन, पानी सप्लाई प्रभावित

Ajmer Water Supply: अजमेर जिले में जीवनदायनी को जाने वाली बीसलपुर पाइप लाइन के लीकेज को दुरुस्त करने के लिए जलदाय विभाग ने 30 घंटे का महा शट डाउन लिया है.
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Ajmer Water Supply: राजस्थान के अजमेर जिले में जीवनदायनी को जाने वाली बीसलपुर पाइप लाइन के लीकेज को दुरुस्त करने के लिए जलदाय विभाग ने 30 घंटे का महा शट डाउन लिया है. केकड़ी से अजमेर तक लगभग 70 किलोमीटर के दायरे में होने वाले मरम्मत और रखरखाव के अन्य कार्यों के लिए विभाग की टीम दिन रात कार्य में युद्ध स्तर पर जुटी हुई है.
केकड़ी के समीप पाइप लाइन में हुई रिसाव को दूर करने के साथ अन्य स्थानों पर भी लीकेज को दूर करने के लिए भारी भरकम क्रेन और अन्य संसाधनों के साथ विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 30 घंटे के शटडाउन पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया.
विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामचंद्र राड की मौजूदगी और निर्देशन में हो रहे इस कार्य के दौरान रखरखाव संबंधित कार्य भी पूर्ण किए जाएंगे. जिससे आने वाले गर्मी के दौर में पेयजल की किल्लत का सामना आम जनता को ना करना पड़े.
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वर्तमान कार्यों को पूर्ण करने के लिए 30 घंटे के शटडाउन से जिले के 6 शहरों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी. अजमेर को फिलहाल 60 एमएलडी पानी काम दिया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कल सुबह 6 बजे से पंपिंग स्टार्ट होने पर यह जल आपूर्ति 1 से 2 दिन में पूरी तरह बहाल हो पाएगी.
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