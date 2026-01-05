अजमेर में 46 लाख की लूट का CCTV सामने आया: 11 दिन बाद दर्ज हुई FIR

Rajasthan Crime News: राजस्थान के अजमेर शहर में पिछले साल 21 दिसंबर 2025 को हुई 46 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है. यह वारदात विधानसभा क्षेत्र अजमेर सिटी के ज्ञान विहार इलाके में हुई थी. घटना की सबसे रोचक और संदिग्ध बात यह है कि पीड़ित ने लूट के पूरे 11 दिन बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने अब मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश और धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं.

पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि वह 46 लाख रुपये नकद से भरा सूटकेस अपनी कार में रखकर ज्ञान विहार स्थित अपने दोस्त के घर जा रहा था. जैसे ही उसने दोस्त के घर के पास कार रोकी, पीछे से एक बोलेरो कैंपर गाड़ी आई. इसमें सवार तीन बदमाश उतरे, जिनके हाथों में डंडे थे. हमलावरों ने तुरंत कार के शीशे तोड़ दिए और डिक्की में रखा सूटकेस छीन लिया. सूटकेस में रखे 46 लाख रुपये लूटकर बदमाश पुष्कर रोड की ओर फरार हो गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो अब पुलिस जांच का महत्वपूर्ण सबूत बन गई है.

पीड़ित ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन...

पीड़ित के अनुसार, लूट होते देख उसने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की. लेकिन फरार होते समय बदमाशों ने उसकी कार को टक्कर मारने का प्रयास किया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सका. अंततः बदमाश मौके से भाग निकले और पीड़ित उन्हें पकड़ नहीं पाया.

देरी से FIR दर्ज करने का कारण

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद वह बुरी तरह घबरा गया था. बदमाशों की ओर से जान से मारने की धमकी मिलने के कारण उसने तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई. डर और खौफ के चलते पूरे 11 दिन बाद उसने हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया. इस देरी ने मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम की लूट में तत्काल शिकायत न करना असामान्य माना जा रहा है.

पुलिस की कार्रवाई

हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज मिलने से पुलिस को आरोपियों की पहचान और वाहन का नंबर ट्रेस करने में मदद मिल रही है. पुलिस टीमों ने इलाके में छापेमारी शुरू कर दी है और पुष्कर रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में बदमाशों की तलाश की जा रही है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

