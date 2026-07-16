/अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मौसम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

6 Year Old Girl Molested: अजमेर जिले के भिनाय थाना क्षेत्र में एक छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यह मामला सामने आते ही गांव का माहौल अचानक गरमा गया और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए और मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए.



बुजुर्ग पर गंभीर आरोप

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मिली जानकारी के अनुसार, गांव के ही करीब 65 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति पर मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है. जैसे ही यह खबर गांव में फैली, ग्रामीणों में रोष फैल गया और लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. पीड़ित परिवार भी घटना से सदमे में है और न्याय की मांग कर रहा है.



गांव में बढ़ा तनाव, पुलिस सतर्क

घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार से पांच थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर लगाया गया है. पुलिस लगातार गश्त कर रही है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क है.



अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए केकड़ी एडिशनल एसपी राजेश कुमार मील, डीवाईएसपी हर्षित शर्मा, भिनाय थाना प्रभारी सुरेन्द्र सिंह और सरवाड़ थाना प्रभारी रामपाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. इसके अलावा केकड़ी, सरवाड़, सराना और अजमेर से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है, ताकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे.



जांच जारी, हालात काबू में

फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है.

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