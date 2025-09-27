अजमेर में गरबा बना मातम! डांडिया खेलते वक्त 7 साल के मासूम की करंट से मौत

Ajmer News: अजमेर शहर में गरबा-डांडिया के रंगीन उत्सव के बीच एक दर्दनाक हादसे ने माहौल गमगीन कर दिया. हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र के आर.के. पुरम इलाके में शुक्रवार देर रात गरबा रास खेलते समय सात वर्षीय मासूम की करंट लगने से मौत हो गई. मृतक बच्चे का नाम कृष्णा बताया जा रहा है.

बच्चा मौके पर ही गिर पड़ा

जानकारी के अनुसार, महेश वाटिका में आयोजित डांडिया कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोग मौजूद थे. इसी दौरान सात साल का कृष्णा भी उत्सव का आनंद लेने पहुचा. खेल-खेल में वह आयोजन स्थल पर फैले नंगे तारों के संपर्क में आ गया. अचानक तेज झटका लगते ही बच्चा मौके पर ही गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत ही बच्चे को स्थानीय लोग और परिजन पास के अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना की सूचना मिलते ही हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस भी देर रात अस्पताल पहुंची और परिजनों से पूछताछ की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई. बताया जा रहा है कि आयोजन स्थल पर विद्युत तारों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे यह बड़ा हादसा घटित हुआ. मासूम की असमय मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि आयोजकों की लापरवाही के कारण मासूम की जान गई है. उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चुअरी मे रखवाया गया है. हादसे के बाद से इलाके में मातम का माहौल है और डांडिया उत्सव की खुशियां गम में बदल गई हैं.

