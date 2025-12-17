OMG: जाना था दिल्ली से दम्माम, एयरपोर्ट वालों ने एयर इंडिया की फ्लाइट से भेज दिया सऊदी अरब, फिर...

Ajmer News: दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां बिना सऊदी अरब का वैध वीजा होने के बावजूद तीन यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ान में बैठा दिया गया. इस चूक का खामियाजा यात्रियों को सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर भुगतना पड़ा, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में भारत वापस भेज दिया गया. इस पूरी घटना में यात्रियों को भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

जानकारी के अनुसार, राजस्थान के पहाड़ गंज निवासी सरोज खत्री अपनी दो बेटियों काजल और वर्षा के साथ 12 दिसंबर की रात दिल्ली से दम्माम जाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में सवार हुई थीं. तीनों यात्रियों के पास वैध पासपोर्ट और कन्फर्म एयर टिकट मौजूद थे, लेकिन उनके पास सऊदी अरब का वीजा नहीं था. इसके बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के स्टाफ ने इमिग्रेशन जांच में गंभीर चूक करते हुए यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी कर दिए और उन्हें विमान में बैठा दिया.

आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा

जब विमान दम्माम एयरपोर्ट पहुंचा, तो वहां सऊदी इमिग्रेशन अधिकारियों ने वीजा न होने पर तीनों यात्रियों को रोक लिया. आरोप है कि उन्हें करीब 24 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखा गया, जिसके बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया गया. इस दौरान यात्रियों को अपनी वापसी टिकट खुद के खर्च पर करानी पड़ी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.

अपमान और डर का सामना करना पड़ा

पीड़ित परिवार का कहना है कि इस पूरी घटना में उनकी कोई गलती नहीं थी. यदि दिल्ली एयरपोर्ट पर सही तरीके से दस्तावेजों की जांच की जाती, तो उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता. परिवार ने बताया कि हिरासत के दौरान उन्हें मानसिक तनाव, अपमान और डर का सामना करना पड़ा, जिसका असर अब भी उन पर बना हुआ है.

गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने एयर इंडिया एक्सप्रेस और संबंधित अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. परिवार की मांग है कि उन्हें पूरी टिकट राशि का पूर्ण रिफंड दिया जाए, साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा प्रदान किया जाए. इसके अलावा, इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है. यह मामला अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में एयरलाइंस की जिम्मेदारी और इमिग्रेशन जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

