Ajmer: होटल के बाहर इंजीनियरिंग छात्रा को जबरदस्ती पिलाई शराब,फिर 3 युवकों ने...

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में एक इंजीनियरिंग छात्रा को 3 युवकों ने जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके बाद गैंगरेप करने की कोशिश की. पीड़ित छात्रा की मां ने शिकायत दर्ज करवाई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Babulal Dhayal
Published: Sep 24, 2025, 04:50 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 04:50 PM IST

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग छात्रा से गैंगरेप की कोशिश का मामला सामने आया है. आरोपियों ने मदद के नाम पर छात्रा को कॉलेज के बाहर से बहला-फुसलाकर किडनैप कर लिया. उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक और जबरन शराब पिलाई. आरोपियों ने पीड़ित छात्रा से रेप की कोशिश की.

मामला आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है. पीड़ित छात्रा की मां ने रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी अजमेर के एक कॉलेज में हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है. अगस्त 2025 में एडमिशन के बाद से उसे रैगिंग कर परेशान किया जा रहा था, जिसको लेकर छात्रा के पिता ने कॉलेज प्रशासन से भी शिकायत की थी.

उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने आरोपियों से छात्रा से माफी मंगवाकर मामला शांत करवा दिया था. छात्रा की मां ने पुलिस को बताया कि रैगिंग की शिकायत के बाद कॉलेज फैकल्टी द्वारा तरह-तरह के कमेंट किए गए. कॉलेज के सीनियर्स का व्यवहार भी ठीक नहीं है. उनकी ओर से बेटी को कहा गया कि कॉलेज के सीनियर्स की बॉस परंपरा को फॉलो नहीं करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर काट लिए जाते हैं.

छात्रा की मां ने पुलिस को बताया कि परेशान होकर बेटी को जयपुर के एक कॉलेज में एडमिशन काउंसलिंग के लिए लेकर गए, जहां एडमिशन लेने आए अजमेर के एक युवक से मुलाकात हुई. युवक ने अजमेर के कॉलेज टीचर्स और सीनियर से अच्छी जानकारी होने की बात कही थी. इस दौरान बेटी से उसने मोबाइल नंबर भी ले लिए.

इसके बाद में उससे सोशल मीडिया पर संपर्क किया. सितंबर 2025 में युवक के द्वारा बेटी को झांसे में लेकर उसके कॉलेज के टीचर और सीनियर से बातचीत करने का झांसा दिया. रैगिंग से बचाने के लिए मदद की बात कहकर कॉलेज से बाहर बुलाया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया. उसके साथ में एक व्यक्ति भी बैठा था, उसने अपने आप को दूसरी ब्रांच की फैकल्टी का बताया था.

कुछ देर तक घूमने के बाद उसे कॉलेज के बाहर छोड़ दिया और दूसरे दिन वापस कॉलेज के बाहर बुलाया गया. जब वह बाहर पहुंची तो मुख्य युवक के साथ अन्य दो व्यक्ति मौजूद थे, जिसमें से एक ने अपने आप को टीचर बताया था. बाद में युवक के द्वारा उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो बेटी ने उसे मना कर दिया था लेकिन आरोपियों के द्वारा उसे उसके सीनियर गर्ल से बात करवाने की कहकर अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गए.

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने एक होटल के बाहर गाड़ी को रोक दिया. उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक और उसे जबरन शराब भी पिलाई गई, जिससे उसे चक्कर आने लग गए. तेज गाड़ी चलाने से बेटी के सिर में भी चोट लग गई थी. छात्रा की मां ने बताया कि बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की गई, जिसका बेटी ने विरोध किया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

