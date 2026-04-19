/Ajmer Accident: पुष्कर घाटी में पलटी यात्रियों से भरी बस, मायरा भरने जा रहा था परिवार

Ajmer Accident: राजस्थान के अजमेर में बस पुष्कर घाटी में पलट गई. हादसे में 2 की मौत हो गई. परिवार शादी का मायरा भरने जा रहा था. इस हादसे में 28 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हो गए हैं.
Ajmer Accident News: पीसांगन से अजमेर की ओर आ रही बस पुष्कर घाटी में पलट गई. हादसे में 2 की मौत हो गई. एक ही परिवार के 3 सदस्य बस में सवार थे. अजमेर के फायसागर रोड इलाके के बस यात्री बताए जा रहे हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, परिवार शादी का मायरा भरने जा रहा था. इस हादसे में 28 से ज्यादा लोग गंभीर घायल
हो गए हैं, जिनको जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. घायलों के लिए 6 एंबुलेंस लगाई गई हैं और तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. जिला कलेक्टर लोक बंधु एसपी हर्ष वर्धन अस्पताल पहुंचे.