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Ajmer Accident: पुष्कर घाटी में पलटी यात्रियों से भरी बस, मायरा भरने जा रहा था परिवार

Ajmer Accident: राजस्थान के अजमेर में बस पुष्कर घाटी में पलट गई. हादसे में 2 की मौत हो गई. परिवार शादी का मायरा भरने जा रहा था. इस हादसे में 28 से ज्यादा लोग  गंभीर घायल हो गए हैं. 

Edited bySneha AggarwalReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 19, 2026, 02:15 PM|Updated: Apr 19, 2026, 02:36 PM
Ajmer Accident: पुष्कर घाटी में पलटी यात्रियों से भरी बस, मायरा भरने जा रहा था परिवार
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Ajmer Accident News: पीसांगन से अजमेर की ओर आ रही बस पुष्कर घाटी में पलट गई. हादसे में 2 की मौत हो गई. एक ही परिवार के 3 सदस्य बस में सवार थे. अजमेर के फायसागर रोड इलाके के बस यात्री बताए जा रहे हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, परिवार शादी का मायरा भरने जा रहा था. इस हादसे में 28 से ज्यादा लोग गंभीर घायल
हो गए हैं, जिनको जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. घायलों के लिए 6 एंबुलेंस लगाई गई हैं और तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. जिला कलेक्टर लोक बंधु एसपी हर्ष वर्धन अस्पताल पहुंचे.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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