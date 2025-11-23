अजमेर में कार और ट्रेलर की भीषण टक्कर, हादसे में पति-पत्नी और बेटे की मौत

Ajmer Accident: अजमेर जिले में गेगल थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 89 पर कायड़ गांव विश्राम स्थली के नजदीक एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी. कार सवार पति-पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए.
Ajmer Accident: राजस्थान के अजमेर जिले में गेगल थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 89 पर कायड़ गांव विश्राम स्थली के नजदीक एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी. कार सवार पति-पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोग घायलों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया.
सूचना पर गूगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया. तीनों शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार कायड़ गांव निवासी रामलाल (35) पुत्र कानाराम अपनी पत्नी कांता देवी (30) और बेटे मयंक (11) के साथ गगवाना गांव स्थित अपने खेत से घर जा रहे थे.
नेशनल हाईवे 89 स्थित बीकानेर हाईवे पर तभी एक ट्रेलर ने उनकी कार को टक्कर मार दी. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. कार चकनाचूर हो गई. स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. एंबुलेंस के जरिए तीनों घायलों को अजमेर की जेएलएन अस्पताल में भिजवाया गया.
अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. तीनों के शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. सूचना मिलने पर गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस घटनास्थल का मौका मुआयना कर रही है.
गेगल थाने के ASI मोइनुद्दीन ने बताया कि कायड़ विश्राम स्थल के पास ट्रेलर और कार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. जिसमें कार में सवार रामलाल, कांटा और उनका बेटा मयंक की मौके पर ही डेथ हो गई. माइंस के एंबुलेंस से उन्हें जेएलएन अस्पताल भिजवाया गया. शव मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं. शिकायत मिलने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
सरपंच प्रतिनिधि शिवराज गुर्जर ने बताया कि नेशनल हाईवे 89 पर आए दिन हादसे हो रहे हैं. इस मामले में पूर्व में पुलिया के निर्माण की मांग की गई थी. पुलिया सैंक्शन भी हो चुकी है, लेकिन एक साल से काम रुका हुआ है.
प्रशासन और ठेकेदार की गलती के चलते हादसे हो रहे हैं. एक बार फिर एक ही परिवार के 3 लोगों की हादसे में मौत हो गई. कल मौके पर ग्रामीणों के साथ हाईवे को जाम किया जाएगा. जिसपर पुलिया बनाने और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने की मांग की जाएगी.
