/अजमेर में खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति की SUV मौत बनकर दौड़ी! एक साथ 3 बाइकों को मारी टक्कर

Ajmer Accident: राजस्थान के अजमेर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार एसयूवी कार ने सड़क पर कहर बरपाया. इस दौरान बाइक से लौट रहे युवकों के साथ बड़ा हादसा हुआ.

ये हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगने के बाद बाइक सवार कई फीट तक सड़क पर घिसटते गए. इस एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

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एसयूवी की रफ्तार करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा

जानकारी के मुताबिक, घटना के वक्त एसयूवी की रफ्तार करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. वहीं, घाटी वाला इलाका होने से ड्राइवर गाड़ी की गति कम नहीं कर पाया और उसने नियंत्रण खो दिया.

वहीं, तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने सामने से आ रही तीन मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी. ये हादसा इतना खतरनाक था कि पूरी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और सवार युवक दूर जा गिर पड़े.

इधर, घटना के बाद एसयूवी गाड़ी नियंत्रित होकर खाई की तरफ बढ़ गई और डिवाइडर पर अटक गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. एक्सीडेंट के बाद कार में सवार लोग वहां से फरार हो गए.

मृतक घर का इकलौता था चिराग

हादसे में घायल लोगों को आसपास के मौजूद लोगों ने संभाला और तुरंत अजमेर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रह मृतक घर का इकलौता चिराग था. वहीं, घायलों का इलाज जारी है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान एसयूवी गाड़ी से शराब की बोतियों से भरा एक कार्टन बरामद हुआ. इसके साथ ही वाहन पर ओवरस्पीडिंग के कई पुराने चालान लंबित पाए गए है.

खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति के नाम पर रजिस्टर्ड है गाड़ी

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि घटना के वक्त चालक नशे में था या नहीं. साथ ही वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है. इधर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, यह फॉर्च्यूनर गाड़ी खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है. गाड़ी में सवार व्यक्ति का नाम दिग्विजय सिंह चौहान है, जो मंदिर का पुजारी बताया जा रहा है.

साथ ही गाड़ी में बैठे अन्य व्यक्तियों में से एक पुलिस अधिकारी बताया जा रहा है. घटना के बाद चालक दिग्विजय को छोड़ तीनों व्यक्ति मौके से भागे. फेसबुक के पेज पर दिग्विजय के फोटो वायरल हो रहे हैं.