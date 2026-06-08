/Ajmer: 2 टैंकर और 1 ट्रेलर में भिड़ंत, टक्कर के बाद सड़क पर बहने लगा डीजल-पेट्रोल

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Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर के निकट होकरा हाईवे पर सोमवार को तीन ट्रेलरों की आमने-सामने भिड़ंत से बड़ा सड़क हादसा हो गया. हादसे में डीजल-पेट्रोल से भरे टैंकर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें फंसे व्यक्ति को मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया.
टैंकर से लगातार रिसाव होने के कारण आग लगने का खतरा बना हुआ है. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने हाईवे पर आवाजाही बंद कर दी है. इंडियन ऑयल के टैंकर पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है. मौके पर पुलिस-प्रशासन राहत और सुरक्षा कार्य में जुटा है.
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