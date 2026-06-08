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Ajmer: 2 टैंकर और 1 ट्रेलर में भिड़ंत, टक्कर के बाद सड़क पर बहने लगा डीजल-पेट्रोल

Ajmer News:  राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर के निकट होकरा हाईवे पर एक ट्रेलर और 2 टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत हुई. इसके बाद सड़क पर  डीजल-पेट्रोल बहने लगा. 

Edited bySneha AggarwalReported byKaushal Jain
Published: Jun 08, 2026, 05:18 PM|Updated: Jun 08, 2026, 05:18 PM
Ajmer: 2 टैंकर और 1 ट्रेलर में भिड़ंत, टक्कर के बाद सड़क पर बहने लगा डीजल-पेट्रोल
Image Credit: Pushkar News

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर के निकट होकरा हाईवे पर सोमवार को तीन ट्रेलरों की आमने-सामने भिड़ंत से बड़ा सड़क हादसा हो गया. हादसे में डीजल-पेट्रोल से भरे टैंकर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें फंसे व्यक्ति को मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया.

टैंकर से लगातार रिसाव होने के कारण आग लगने का खतरा बना हुआ है. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने हाईवे पर आवाजाही बंद कर दी है. इंडियन ऑयल के टैंकर पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है. मौके पर पुलिस-प्रशासन राहत और सुरक्षा कार्य में जुटा है.

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खबर अपडेट की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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