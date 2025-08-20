Beawar:देर रात में भाई ने सो रहे छोटे भाई और भतीजे पर लाठी और डंडों से किया हमला

Beawar News: अजमेर के ब्यावर के जैतारण में सगे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई उसके बेटे पर आधी रात में लाठी और डंडों से जानलेवा हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.
Beawar News: अजमेर के ब्यावर के जैतारण में आपसी जमीनी विवाद को लेकर सगे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई उसके बेटे पर दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया. बडे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह हमला उस वक्त किया, जब उसके दोनों घर पर सो रहे थे. बड़े भाई द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर देर रात को अचानक किए हमले में घर के सभी लोगों में हडकंप मच गया.
इस दौरान बड़े भाई और उसके साथियों ने लाठी और डंडों से हमला कर उसके छोटे और उसके बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया और घटना को अंजाम देकर सभी लोग मौके से फरार हो गए. घटना के बाद परिजन दोनों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल जैतारण में भर्ती कराया लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद दोनो को ब्यावर रेफर कर दिया. ब्यावर के राजकीय अमृतकौर अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में पिता-बेटे का उपचार जारी है.
जानकारी के अनुसार, गौशाला मार्ग सागर बाजार जैतारण निवासी राम बक्श का अपने बड़े भाई शिवराज के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके चलते उसके बड़े भाई शिवराज ने मंगलवार रात को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर राम बक्श के घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. देर रात को अचानक हुई घटना से घर के लोगों में हड़कंप मच गया.
इस दौरान शिवराज और उसके साथियों ने राम बक्श और उसके बेटे राम भरोसे पर लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए. एकेएच में उपचारत राम बक्श ने बताया कि जमीन को लेकर उसके भाई शिवराज के साथ साल 2018 से ही विवाद चल रहा है. उसने बताया कि बड़े भाई को जमीन बेचने से मना करने के बाद शिवराज उससे रंजिश रखता है.
