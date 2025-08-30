Ajmer: बारिश में गड्ढों में पानी भरने से सड़क की हालत और बिगड़ी, हो रहे हादसे

Beawar, Ajmer News: अजमेर के ब्यावर शहर के उदयपुर रोड स्थित गुरुकुल नगर के गुरुकुल विहार की सड़क विगत लंबे समय से क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इन दिनों बरसात के मौसम में तो गुरुकुल विहार की सड़कों की हालत ओर भी ज्यादा खराब हो गई है.

क्षेत्रवासियों ने गुरुकुल विहार की सड़क क्षतिग्रस्त होने की शिकायत कई बार प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से दी गई है लेकिन प्रशासन ने आज तक इस ओर कोइ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा क्षेत्रवासी भुगत रहे हैं.

प्रशासन के खिलाफ एकत्रित हुए क्षेत्रवासियों ने अपनी मांग के समर्थन में प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त सड़क को दुरूस्त कराकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करने की मांग की है.

क्षेत्रवासी राकेश गुर्जर ने बताया कि गुरुकुल विहार में लगभग चार सौ मकान बने हुए हैं लेकिन किसी भी मकान तक पहुंचने के लिए सुगम सड़क मार्ग नहीं है, जो सड़क यहा पर बनी हुई है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. बरसात के कारण सड़क में बने गढ्ढो में पानी भर जाता है, जिसके कारण आवागमन मे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी पड़ रही है.

बच्चों को स्कूल ले जाने मे भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. वहीं, सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आए दिन वाहन चालक गढ्ढो में गिर कर हादसे का शिकार हो रहे हैं.

राकेश ने बताया कि इस समस्या के समाधान हेतु प्रशासन को कई बार अवगत कराया लेकिन समस्या आज तक जस की तस बनी हुई है. क्षेत्रवासी संध्या ने बताया कि बरसात के कारण सड़क पर इतनी मिट्टी हो गई है कि पैर भी मिट्टी में धस जाते हैं. उन्होंने बताया कि यहां पर पानी की भी समस्या बनी हुई है. हमें पानी लाने के लिए जाने में भी डर लगने लगा है कि कहीं पानी लाने के दोरान उनका पैर मिट्टी में न धस जाए और कोइ हादसा हो जाए.

गुरुकुल विहार के निवासियों ने प्रशासन ने उनकी समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है. विरोध प्रदर्शन के दौरान राकेश गुर्जर, शक्ति सिंह चौहान, शिव सिंह चौहान, रेखा मीणा, शिमला, सीता, विमला, संध्या अखावत, राधा चौहान सहित बडी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे.

