Beawar News: अजमेर के ब्यावर शहर में आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों के लिए मॉकड्रिल का आयोजन किया गया. सायरन की आवाज गूंजते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

Published: Nov 04, 2025, 04:28 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 04:28 PM IST

Beawar News: ब्यावर में 'आग' लगने पर बजा सायरन, मची अफरा-तफरी!

Beawar News: अजमेर के ब्यावर शहर में आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए मंगलवार को प्रशासन द्वारा मॉकड्रिल का आयोजन किया गया. यह मॉकड्रिल शहर के सिटी सिनेमा परिसर में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में संपन्न हुई.

अचानक सायरन की आवाज गूंजते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे, लेकिन बाद में जब जानकारी मिली कि यह प्रशासन की ओर से आयोजित मॉकड्रिल है, तो लोगों ने राहत की सांस ली.

मॉकड्रिल के दौरान आग लगने की स्थिति का काल्पनिक दृश्य तैयार किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड, पुलिस, आपदा प्रबंधन दल और चिकित्सा विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की. फायर कर्मियों ने कुछ ही मिनटों में 'आग' पर काबू पाने की कार्रवाई का प्रदर्शन किया, वहीं घायलों की भूमिका निभा रहे लोगों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया.

इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति में तत्परता और समन्वय के साथ कार्य किया जाए ताकि जनहानि को रोका जा सके. मॉकड्रिल में एसडीएम, एसपी सहित नगर परिषद और सिविल डिफेंस के अधिकारी भी मौजूद रहे.

कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार के अभ्यास समय-समय पर होते रहने चाहिए ताकि प्रशासनिक तंत्र और जनता दोनों आपदा के समय सजग रहें. स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभ्यास से सुरक्षा तंत्र की तैयारी और बेहतर होती है.

क्या होती है मॉकड्रिल?
मॉकड्रिल एक तरह का अभ्यास है, जिसका उद्देश्य लोगों को आपातकालीन स्थितियों, जैसे भूकंप, आग, आतंकवादी हमले या अन्य आपदाओं से निपटने के लिए तैयार करना है. यह अभ्यास लोगों और संगठनों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने और उनकी तैयारियों की जांच करने के लिए किया जाता है.

