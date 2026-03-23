अजमेर माता के जागरण में कव्वाली को लेकर बवाल, जॉन अजमेरी ने छोड़ा मंच

Ajmer Bhajan Sandhya controversy: राजस्थान के अजमेर शहर में चैत्र नवरात्रि के दौरान धार्मिक आयोजनों में एक बड़ा विवाद सामने आया है. प्रसिद्ध भजन गायक जॉन अजमेरी को दो अलग-अलग कार्यक्रमों में कव्वाली गाने के कारण विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.
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Ajmer Qawwali Controversy: राजस्थान के अजमेर शहर के शास्त्री नगर इलाके में रविवार रात आयोजित भजन संध्या विवादों में घिर गई. मशहूर भजन गायक जॉन अजमेरी को बीच कार्यक्रम में ही विरोध के कारण मंच छोड़कर जाना पड़ा. मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होने के कारण तेजी से तूल पकड़ गया और मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया. गणेशगढ़ मंदिर परिसर में चल रहे इस कार्यक्रम में अचानक हंगामा मच गया, जिससे भक्तों और आयोजकों में अफरा-तफरी फैल गई.
बताया जा रहा है कि एक दिन पहले शनिवार रात अलवर गेट क्षेत्र के नगरा इलाके में माता के जागरण में जॉन अजमेरी ने ख्वाजा गरीब नवाज की कव्वाली गाई थी. इस वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया. इसे माता के दरबार में अपमानजनक बताया गया. जैसे ही यह जानकारी पहुंची, कार्यकर्ता रविवार रात शास्त्री नगर की भजन संध्या स्थल पर पहुंच गए और जोरदार विरोध जताने लगे.
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध दर्ज किया. उन्होंने कव्वाली गाने को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया और नारेबाजी की. बजरंग दल के चेतन सैनी, घनश्याम सहित अन्य सदस्यों ने मंच के पास जाकर आपत्ति जताई. विहिप के पदाधिकारी किशन गुर्जर ने कहा कि ऐसा करके गायक ने भक्तों की भावनाओं को आहत किया है. विरोध इतना तीव्र हुआ कि गायक जॉन अजमेरी को मंच छोड़ना पड़ा.
मौके पर मौजूद अन्य लोगों और आयोजकों ने बीच-बचाव किया, जिससे स्थिति को संभाला जा सका. गायक के मंच छोड़ने के बाद ही भजन संध्या दोबारा शुरू हो पाई. हालांकि, इस दौरान काफी देर तक तनाव बना रहा. फिलहाल पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है.
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