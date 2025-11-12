अजमेर के ब्रह्मा मंदिर और इजरायली धार्मिक स्थल पर तैनात हुआ भारी पुलिस जाप्ता, पहुंची कप्तान वंदिता राणा

Ajmer News: दिल्ली धमाका के बाद अजमेर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क नजर आ रही है. जिला पुलिस कप्तान वंदिता राणा बुधवार को इजरायली धर्मस्थल बेद खबाद और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पर पुष्कर पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने अचानक पहुंची. इस दौरान उनके साथ एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार और पुष्कर थाने का पुलिस जाप्ता मौजूद रहे.

एसपी वंदिता राणा ने बताया कि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तैनात पुलिस कर्मियों को अलर्ट किया गया है. आसपास बने होटल गेस्ट हाउस में रुके पर्यटकों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं. खबाद हाउस के बहार नाकाबंदी कर शत-प्रतिशत वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए जा रहे हैं. पूरे जिले में नाकाबंदी के विशेष इंतजाम किए गए हैं. भीड़भाड़ वाले इलाके रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर विशेष निगरानी और चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि यदि कोई भी गैर कानूनी कार्य करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि पुष्कर कस्बा सालों से आतंकवादियों के निशाने पर रहा है. तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व के एकमात्र चतुर्मुख ब्रह्मा का मंदिर है. इसके साथ ही राजस्थान के एकमात्र इजरायली यहूदी समुदाय का धर्म स्थल बेतखबाद स्थित है, जिसके चलते कस्बा संवदेनशील इलाको में आता है.

पूर्व में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने सन 2009 में दो दिन पुष्कर में रुक कर रेकी की थी, जिसका खुलासा मुंबई हमले के बाद हुआ था तब से ही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और इजरायली धर्म स्थल बेतखबात की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. हाल ही में दिल्ली धमाके के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई जिसके चलते पूर्व में बेदखबाद की सुरक्षा को लेकर NSG ने विशेष सुरक्षा ड्रिल 'लाइटनिंग स्ट्राइक' को अंजाम दिया था.

जानकारी के लिए बता दें भारत में विभिन्न राज्यों के अंतर्गत 18 खबाद हाउस बीते 33 सालों से संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें देशभर से आने वाले यहूदी धर्मावलंबियों को टोरा धर्म ग्रंथ के अध्ययन के साथ-साथ यहूदी धर्म से संबंधित उत्सव, रीति रिवाज आयोजित किए जाते हैं. इतना ही नहीं यहां यहूदी इजरायली नागरिकों की मदद के उद्देश्य से भी इनके स्थापना की जाती हैं. पुष्कर में औसतन हर साल तीन हजार इजरायली पर्यटक पुष्कर पहुंचते हैं.

