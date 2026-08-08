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वीडियो कॉल कांड से अजमेर सेंट्रल जेल में हड़कंप, जेलर निलंबित, बंदी भरतपुर शिफ्ट

Ajmer Central Jail: अजमेर सेंट्रल जेल में जेलर सद्दाम हुसैन के मोबाइल से जेल में बंद अपराधियों की बाहरी लोगों से वीडियो कॉल करवाने का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेलर को निलंबित कर दिया और उसका मुख्यालय श्रीगंगानगर कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kaushal Jain
Published:Aug 08, 2026, 10:28 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 10:28 PM IST
वीडियो कॉल कांड से अजमेर सेंट्रल जेल में हड़कंप, जेलर निलंबित, बंदी भरतपुर शिफ्ट
Image Credit: Ajmer Central Jail

Ajmer Central Jail: अजमेर के सेंट्रल जेल में अपराधियों और जेल कर्मियों के बीच खुली सांठ गांठ की पोल ने जेल प्रशासन को हिला कर रख दिया है. जेलर सद्दाम के मोबाइल फोन से 100 से ज्यादा रेप केस सहित अन्य संगीन मामलों में सलाखों के पीछे सजा काट रहे अपराधियों से बाहरी अपराध की दुनिया के मास्टर माइंड से वीडियो कॉल करवाने की घटना से जेल की सुरक्षा पर गंभीर संकट आ गया है.

हरकत में आया जेल प्रशासन

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मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी जेलर सद्दाम को निलंबित कर जेल डीजी ने उसका मुख्यालय श्रीगंगानगर कर दिया है, तो वहीं जेल में बंद अन्य अपराधियों से जेल प्रहरियों के रसूखात को लेकर जेल प्रशासन ने अपने स्तर पर जांच शुरू की है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जेल प्रशासन हरकत में आ गया है.

जेल में अपराधियों को स्पेशल ट्रीटमेंट की सुविधा

वीडियो में जेलर सद्दाम 1992 के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड के मास्टर माइंड नफीस चिश्ती से जेल में बंद तारिक चिश्ती, उसका बेटा तौसिफ चिश्ती और उसके भांजे फखर जमाली से वीडियो कॉल करवा कर बात करवा रहा है. आपसी बातचीत में साफ दिख रहा है कि जेल में बंद इन अपराधियों को स्पेशल ट्रीटमेंट की सुविधा मिली हुई है. जेल की सलाखों से बाहर आए इन वीडियो को जेल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है.

केंद्रीय कारागृह अजमेर के जेलर निलंबित

केंद्रीय कारागृह अजमेर में पदस्थापित कारापाल सद्दाम हुसैन को बंदियों के साथ निषिद्ध सामग्री का उपयोग करने तथा कारागृह के बाहर के व्यक्तियों से संपर्क रखने के आरोपों के संबंध में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. महानिदेशक, कारागार राजस्थान अशोक राठौड़ ने राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किया है.

आदेश के अनुसार, उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय जांच प्रस्तावित है. जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के उद्देश्य से निलंबन अवधि के दौरान कारापाल सद्दाम हुसैन का मुख्यालय केंद्रीय कारागृह श्रीगंगानगर निर्धारित किया गया है.

बंदी सैयद तौसीफ चिश्ती भरतपुर स्थानांतरित

इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई के तहत केंद्रीय कारागृह अजमेर में निरुद्ध बंदी सैयद तौसीफ चिश्ती को केंद्रीय कारागृह भरतपुर स्थानांतरित किया गया है. वहीं प्रकरण के संबंध में पुलिस थाना सिविल लाइंस अजमेर में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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