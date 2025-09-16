धर्मांतरण के बाद बोला बेटा- पिता की मौत पर अंतिम संस्कार नहीं कब्र की रखी मांग

Ajmer News: प्रदेश मे धर्मांतरण को लेकर हाल ही में विधानसभा में पारित विधेयक के बाद अजमेर मे धर्म परिवर्तन कराने का सनसनी खेज मामला सामने आया है, जहां शहर के दो अलग-अलग थानो मे एक ही शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. मामले मे पीड़ितों ने धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं.

अजमेर के अलवर गेट और आदर्श नगर थाने में दो अलग-अलग दर्ज मुकदमों में शहर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इलाज और दूसरे प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुंदन नगर इलाके में रहने वाला सुनील पादरी जरूरत मंदो को इलाज और नशा मुक्ति के नाम पर झांसे में फंसाकार उनसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता.

इतना ही नहीं धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को तलाशने से पहले पहले से धर्म परिवर्तित कर चुके लोगों के परिवार के अन्य सदस्यो को झांसे मे लेता था. इतना ही नहीं, हिन्दू देवी देवताओ को लेकर भी अनर्गल बातें कर उनके भरोसे और आस्था को कमजोर करने की भी कोशिश की जाती रही है.

पीड़ित रामभरत ने बताया कि उनके भतीजे को भी इसी तरह धर्म परिवर्तित करा अन्य राज्य में भेज दिया गया और जब उनके भाई की मृत्यु हुई तो भतीजे ने अंतिम संस्कार की जगह दफनाने पर जोर दिया लेकिन उसके लिए जमीन की रकम का बंदोबस्त नहीं होने पर आखिरकार परिवार के सदस्यों ने अंतिम संस्कार किया, जिसमें मृतक का बेटा शामिल नहीं हुआ.

पुलिस ने शिकायत मिलते ही ही विभिन्न धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ऐसा नहीं है कि पीड़ित पक्ष के सामने आने से पहले यह मुद्दा प्रशासन की जानकारी मे नहीं था. मई के महीने मे भी हिंदूवादी संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन और ज्ञापन दिए थे लेकिन तब किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई लेकिन अब पीड़ित का खुलकर सामने आने और मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रभावी कार्रवाई का इंतजार है क्योंकि अब प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर नया कानून भी बन चुका है.

