Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

अजमेर मुक्तिधाम में अस्थियां गायब, सीसीटीवी में कैद हुआ हैरान करने वाला वाक्य

Ajmer: अजमेर शहर के गड़ी मालियान मुक्तिधाम में अस्थियां गायब होने की घटना ने स्थानीय लोगों और शोक संतप्त परिवारों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है. यह मामला न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि मुक्तिधाम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 22, 2026, 01:30 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 01:30 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में एक्टिव होगा एक और पश्चिमी विक्षोभ, बादल गरजने के साथ बारिश का अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक्टिव होगा एक और पश्चिमी विक्षोभ, बादल गरजने के साथ बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मौसम का हुआ बड़ा उलटफेर, तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट, जैसलमेर-बाड़मेर समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में मौसम का हुआ बड़ा उलटफेर, तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट, जैसलमेर-बाड़मेर समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट

करौली में अर्टिगा-ट्रक की भयंकर भिड़ंत, 4 साल के आजाद की दर्दनाक मौत, 12 लोग घायल, देखें हादसे की तस्वीरें
6 Photos
Rajatshan Road Accident

करौली में अर्टिगा-ट्रक की भयंकर भिड़ंत, 4 साल के आजाद की दर्दनाक मौत, 12 लोग घायल, देखें हादसे की तस्वीरें

Rajatshan Petrol-Diesel Rates: राजस्थान के इन शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आपकी सिटी में क्या है एक लीटर तेल की कीमत?
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Rajatshan Petrol-Diesel Rates: राजस्थान के इन शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आपकी सिटी में क्या है एक लीटर तेल की कीमत?

अजमेर मुक्तिधाम में अस्थियां गायब, सीसीटीवी में कैद हुआ हैरान करने वाला वाक्य

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर शहर में गड़ी मालियान मुक्तिधाम से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. रोडवेज कर्मचारी राकेश का अंतिम संस्कार दो दिन पहले यहां किया गया था. रविवार को उनके परिजन अस्थि संग्रह (अस्थियां इकट्ठा करने) के लिए मुक्तिधाम पहुंचे, तो उन्हें चिता स्थल पर अस्थियां बिल्कुल गायब मिलीं. यह देखकर परिवार स्तब्ध रह गया और गहरा आक्रोश फैल गया.

अजमेर के गड़ी मालियान मुक्तिधाम में दो दिन पहले रोडवेज कर्मचारी राकेश का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ था. परिवार के सदस्य रविवार को अस्थि संग्रहण के लिए मुक्तिधाम पहुंचे, जहां वे अपनी अपनों की अस्थियां इकट्ठा करने की तैयारी में थे. लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जो देखने को मिला, उससे वे स्तब्ध रह गए. चिता स्थल पर अस्थियां पूरी तरह गायब थीं. परिवार के लोग पहले तो हैरान हुए, फिर गुस्से में आ गए. उन्होंने मुक्तिधाम प्रशासन से सवाल किए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. यह घटना हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार तीसरे दिन या अस्थि विसर्जन से पहले की महत्वपूर्ण रस्म को प्रभावित कर रही है, जहां अस्थियां संभालकर गंगा या अन्य पवित्र स्थलों में विसर्जित की जाती हैं.

सीसीटीवी फुटेज में खुलासा
मामले की जांच के दौरान मुक्तिधाम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया. फुटेज में एक युवक स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जो अस्थियों को इकट्ठा करके नाले में फेंकता हुआ नजर आ रहा है. यह दृश्य देखकर परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने इसे मात्र लापरवाही नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई हरकत बताया. युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. परिजनों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसी वारदातें पहले भी हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा की कमी साफ झलकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


परिवारों का आक्रोश और आरोप
शोकाकुल परिवार ने मुक्तिधाम प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि रात के समय मुक्तिधाम में पर्याप्त सुरक्षा नहीं होती. कई लोग तांत्रिक क्रियाओं के लिए अस्थियों का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि कुछ अंधविश्वासी लोग मानते हैं कि मृतकों की अस्थियां या हड्डियां काला जादू या तंत्र-मंत्र में इस्तेमाल होती हैं. परिजनों ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं इसी वजह से बढ़ रही हैं. वे मांग कर रहे हैं कि मुक्तिधाम में 24 घंटे सख्त निगरानी, अधिक सीसीटीवी कैमरे, गश्ती दल और लाइटिंग की व्यवस्था की जाए. साथ ही दोषी युवक के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई हो. परिवार का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने मुक्तिधाम के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई और प्रदर्शन की चेतावनी भी दी.


प्रशासन की प्रतिक्रिया
मुक्तिधाम प्रशासन ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. उन्होंने तत्काल जांच शुरू करने का भरोसा दिया है और पुलिस को पूरी जानकारी सौंप दी है. प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की जल्द पहचान की जाएगी. पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है. स्थानीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जिसमें रात्रि में अधिक कर्मचारियों की तैनाती और परिसर की घेराबंदी शामिल है.

सामाजिक प्रभाव और चिंताएं
यह घटना अजमेर सहित पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है. हिंदू समाज में अंतिम संस्कार और अस्थि संग्रहण की रस्में अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं. ऐसी घटनाएं न केवल भावनात्मक रूप से आघात पहुंचाती हैं, बल्कि अंधविश्वास और अपराध की ओर भी इशारा करती हैं. कई लोग मानते हैं कि तांत्रिक या काला जादू करने वाले लोग अस्थियों को चुराते हैं, जबकि कुछ मामलों में यह लापरवाही या जानवरों के कारण भी हो सकता है. लेकिन इस बार सीसीटीवी में युवक का नाले में फेंकना साफ दिख रहा है, जिससे अपराध की आशंका मजबूत हो गई है. समाज के विभिन्न वर्गों ने इस पर चिंता जताई है और मुक्तिधामों में बेहतर प्रबंधन की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news