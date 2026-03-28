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फर्जी पुलिस बनकर कनाडा निवासी NRI को अगवा करने की कोशिश, बच्चों ने वीडियो बनाकर बचाई जान

Ajmer NRI Kidnapping Case: अजमेर जिले में कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक एनआरआई के अपहरण के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां रहने वाले एनआरआई गंगाधर को उनके ही घर से तीन बदमाशों ने किडनैप करने की कोशिश की.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAbhijeet dave
Published:Mar 28, 2026, 08:01 PM IST | Updated:Mar 28, 2026, 08:01 PM IST

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फर्जी पुलिस बनकर कनाडा निवासी NRI को अगवा करने की कोशिश, बच्चों ने वीडियो बनाकर बचाई जान

Ajmer NRI Kidnapping Case: राजस्थान के अजमेर जिले में कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक एनआरआई के अपहरण के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां रहने वाले एनआरआई गंगाधर को उनके ही घर से तीन बदमाशों ने किडनैप करने की कोशिश की. पीड़ित के अनुसार, बदमाशों के पास हथियार भी थे और वे खुद को पुलिस बताते हुए गिरफ्तारी वारंट का हवाला दे रहे थे.

गंगाधर ने बताया कि वे हाल ही में जयपुर से अपने बच्चों के साथ घर लौटे थे और घर के अंदर चाय बना रहे थे. इसी दौरान तीन युवक कार में सवार होकर पहुंचे और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उन्हें साथ चलने को कहा. जब गंगाधर ने उनसे वारंट दिखाने और अपने वकील से बात करने की बात कही, तो बदमाशों ने जबरन उन्हें कार में बैठाने की कोशिश की.

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स्थिति भांपते हुए गंगाधर ने अपने बच्चों से बदमाशों का वीडियो बनाने को कहा. जैसे ही बच्चों ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की आरोपी घबरा गए और मौके से फरार हो गए. वायरल हो रहे वीडियो में एक बदमाश के हाथ में रिवॉल्वर जैसा हथियार भी नजर आ रहा है, जिससे पूरे घटनाक्रम की गंभीरता और बढ़ गई है.

गंगाधर ने बताया कि वे मूल रूप से कनाडा में रहते हैं और करीब डेढ़ साल से भारत में हैं. वे अपने बीमार भाई के इलाज के लिए अजमेर आए हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जिससे यह घटना और रहस्यमयी बन गई है.

घटना की सूचना मिलते ही कृष्णगंज थाना पुलिस हरकत में आई. थाना प्रभारी अरविंद चारण मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए. शहर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा.

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