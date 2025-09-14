Ajmer Crime News: अजमेर से 4 साल के मासूम की किडनैपिंग, रोडवेज बस में बैठाकर मध्य प्रदेश ले जा रहे थे किडनैपर, दो दबोचे

Ajmer News: अजमेर की गंज थाना पुलिस ने 4 साल के मासूम का अपहरण करने के मामले में दो किडनैपर को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी रात में घर से ही बच्चे का अपहरण कर ले गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों को नाकाबंदी कर आदर्श नगर स्थित बस स्टॉप के सामने एक बस से पकड़ लिया. दोनों मासूम को लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे.

अंधेरे में मासूम की किडनैपिंग

शनिवार को मामले का खुलासा गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह की ओर से किया गया. थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि आरोपी जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश निवासी शेख इम्तियाज उर्फ गुड्डू (36) पुत्र शेख सत्तार और शेख आरिफ (28) पुत्र शेख बाबू है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है. दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है.

तुरंत जांच में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और पीड़ित परिवार आपस में परिचित है. पुरानी रंजिश को लेकर मासूम बच्चे का अपहरण किया गया था. हालांकि पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. थाना प्रभारी ने बताया कि 12 सितंबर को रात्रि में एक महिला ने अपने पति के साथ थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी थी. पीड़ित महिला ने बताया कि दो अज्ञात व्यक्ति शनि मंदिर के पास से उसके घर से 4 साल के मासूम का अपहरण कर ले गए. मामले की सूचना पर कंट्रोल रूम को सूचना देकर नाकाबंदी करवाई गई.

मध्य प्रदेश ले जा रहे थे अपहरणकर्ता!

अधिकारियों के निर्देश पर अलग-अलग टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए. एक टीम की ओर से अभय कमांड सेंटर से सीसीटीवी चेक किए गए. इसी आदर्श नगर में भी नाकाबंदी की गई. बस स्टॉप के सामने अजमेर शहर से भीलवाड़ा की तरफ जाने वाले प्रत्येक वाहनों और बसों को रोक कर चेक किया गया. इसी बीच एक रोडवेज बस से दो संदिग्ध व्यक्ति बच्चे के साथ बैठे हुए मिले थे. पिता को बुलाकर पहचान करवाई गई. इसके बाद दोनों बदमाशों के कब्जे से बच्चे को दस्तयाब किया गया.