Ajmer Crime News: अजमेर में व्यापारी के घर में बदमाशों का उत्पात, सोने की चेन लूटी, तोड़फोड़ और मारपीट

Ajmer Crime News: अजमेर के नेहरू नगर मदार क्षेत्र में मंगलवार रात व्यापारी के घर में घुसकर बदमाशों ने उत्पात मचाया. बदमाशों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और बच्चों और महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई. वहीं, परिवार को जान से मारने की धमकी देकर सोने की चेन और नगदी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद से जैन समाज में आक्रोश है. बुधवार सुबह समाज के लोगों ने अलवर गेट थाने पहुंचकर शिकायत देकर मामले में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पीड़ित पीयूष जैन ने बताया कि वह अपने भाई सुमित जैन के साथ नेहरू नगर मदर क्षेत्र में रहते हैं. दोनों का घर पास में है. मंगलवार रात वह घर के बाहर बच्चों और परिवार के साथ आतिशबाजी कर रहे थे. तभी प्रेम नाम का व्यक्ति आया और गाली गलौज करने लग गया. इस दौरान हाथापाई भी की गई. परिवार के लोगों ने बीच बचाव किया तो उसके बाद मामला शांत हुआ.

पीड़ित ने बताया कि आरोपी प्रेम अपने साथ 20 से ज्यादा लोगों को लेकर भाई सुमित जैन के घर के बाहर पहुंच गया. हाथों में डंडे और अन्य हथियार लेकर भाई के घर में घुस गए. घर में तोड़फोड़ की गई. गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया. बच्चों और महिलाओं के साथ मारपीट की गई. परिवार में डर का माहौल है.

पीड़ित ने बताया कि इसी दौरान उन्होंने तुरंत अपने दरवाजे बंद कर दिए. लेकिन आरोपियों ने तीन सोने की चेन तोड़ी, 20 हजार नगदी लूट कर भाग गए. पीड़ित ने बताया कि भाई के घर के पास में उसका भी घर है, वहां भी घुसने की कोशिश की थी. लेकिन दरवाजा नहीं खुलने पर बदमाश वहां से भाग गए.

पीड़ित ने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने अलवर गेट थाने में दी है. दोनों भाइयों की तरफ से अलग-अलग शिकायत दी गई है. अलवर गेट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है..जैन परिवार पर हुए हमले को लेकर जैन समाज में आक्रोश है.

बुधवार सुबह जैन समाज के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में पीड़ित अलवर गेट थाने पहुंचे और शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. जैन समाज के प्रतिनिधि नितिन जैन ने बताया कि मंगलवार रात जो जैन परिवार के साथ जो घटना हुई वह निंदनीय है. अगर पुलिस की ओर से कोई जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा.

