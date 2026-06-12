/WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

Ajmer Crime News: अजमेर में साइबर अपराधियों ने एक बार फिर ऑनलाइन निवेश और अधिक मुनाफे का झांसा देकर दो लोगों को अपना शिकार बना लिया. जल्दी धन कमाने और निवेश पर भारी रिटर्न पाने की उम्मीद में दोनों पीड़ित साइबर ठगों के जाल में फंस गए और कुल मिलाकर करीब 24 लाख रुपये से अधिक की रकम गंवा बैठे. मामले की शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

निवेश पर बड़े मुनाफे का दिया लालच

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पुलिस के अनुसार पंचशील नगर, माकड़वाली रोड निवासी मूलचंद केवलानी एचएमटी से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. वहीं शुभम मिश्रा निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं. आरोपियों ने दोनों से संपर्क कर खुद को कोटक सिक्योरिटीज से जुड़ा अधिकारी और सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार बताया.

साइबर ठगों ने फोन कॉल, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यमों से दोनों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया. शुरुआत में आरोपियों ने विश्वास जीतने की रणनीति अपनाई और निवेश पर कुछ राशि रिटर्न के रूप में उनके खातों में भेजी.

शुभम मिश्रा से 2.60 लाख रुपये की ठगी

विश्वास कायम होने के बाद शुभम मिश्रा ने निवेश के नाम पर कई बार धनराशि ट्रांसफर की. साइबर अपराधियों ने चार अलग-अलग मनी ट्रांजेक्शन के माध्यम से उनसे करीब 2 लाख 60 हजार रुपये ठग लिए.

जब उन्हें निवेश पर अपेक्षित लाभ नहीं मिला और संदेह हुआ, तब उन्हें अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ. इसके बाद उन्होंने पुलिस की शरण ली.

रिटायर्ड अधिकारी से 21.37 लाख रुपये हड़पे

इसी तरह साइबर ठगों ने मूलचंद केवलानी को भी बड़े मुनाफे का सपना दिखाया. आरोपियों ने दावा किया कि शेयर बाजार में निवेश करने पर उन्हें भारी लाभ मिलेगा. शुरुआती लेनदेन में कुछ राशि वापस भेजकर उनका भरोसा जीता गया.

इसके बाद मूलचंद केवलानी ने अलग-अलग चरणों में बड़ी रकम निवेश की. अंततः साइबर अपराधियों ने उनसे 21 लाख 37 हजार रुपये की ठगी कर ली. जब निवेश की राशि वापस नहीं मिली तो उन्हें धोखाधड़ी का पता चला.

पुलिस ने शुरू की जांच

दोनों मामलों की शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपियों ने किन बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल करें और केवल अधिकृत एवं सत्यापित संस्थाओं के माध्यम से ही निवेश करें.