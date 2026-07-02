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अजमेर दरगाह देग ठेका विवाद ने पकड़ा तूल, 20 लाख रुपये के कथित गबन की जांच शुरू

Ajmer News: अजमेर दरगाह के देग ठेका प्रकरण में 20 लाख रुपये की कथित हेराफेरी के आरोप में पूर्व सचिव और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की पड़ताल की जा रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byKaushal Jain
Published: Jul 02, 2026, 09:38 AM|Updated: Jul 02, 2026, 09:38 AM
अजमेर दरगाह देग ठेका विवाद ने पकड़ा तूल, 20 लाख रुपये के कथित गबन की जांच शुरू
Image Credit: ZEE RajasthanSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क


Ajmer News: अजमेर दरगाह की देग ठेका प्रक्रिया से जुड़े कथित 20 लाख रुपये की हेराफेरी के मामले में दरगाह थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस प्रकरण में अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान खुद्दाम ख्वाजा साहब के पूर्व सचिव शेखजादा एहतेशाम चिश्ती और देग ठेकेदार सैयद अनवर मोहम्मद नियाजी को नामजद किया गया है. पुलिस यह जांच कर रही है कि संस्था के रिकॉर्ड से महत्वपूर्ण दस्तावेज कैसे गायब हुए और कथित आर्थिक नुकसान किस परिस्थिति में हुआ.

वर्तमान सचिव की शिकायत पर हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई अंजुमन के वर्तमान सचिव शेखजादा लियाकत अली चिश्ती की ओर से पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत के आधार पर की गई है. शिकायत मिलने के बाद मामले की प्रारंभिक जांच की गई और इसके बाद दरगाह थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.

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वर्ष 2018 के उर्स से जुड़ा है पूरा मामला
शिकायत के अनुसार यह मामला वर्ष 2018 में आयोजित उर्स के दौरान दिए गए देग ठेके से जुड़ा हुआ है. बताया गया कि उस समय देग का ठेका 3 करोड़ 77 लाख 40 हजार 100 रुपये में दिया गया था. ठेका शर्तों के अनुसार इस राशि में से अंजुमन को 1 करोड़ 25 लाख 80 हजार 33 रुपये मिलने थे. आरोप है कि ठेकेदार ने बैंक चेक और नकद के माध्यम से 1 करोड़ 5 लाख 80 हजार रुपये जमा करा दिए, जबकि 20 लाख रुपये की राशि बकाया रह गई.

बकाया राशि के दस्तावेज गायब करने का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2020 में तत्कालीन सचिव ने बकाया राशि की वसूली के लिए 10 10 लाख रुपये के दो मूल चेक और एक वचन पत्र अपने कब्जे में लिए थे. आरोप है कि बाद में ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर इन दस्तावेजों को संस्था के रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया. शिकायतकर्ता का कहना है कि इस कथित कार्रवाई के कारण संस्था को 20 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ.

पुलिस ने शुरू की विस्तृत जांच
मामला दर्ज होने के बाद दरगाह थाना पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है. जांच के दौरान दस्तावेजों, भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों की पड़ताल की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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