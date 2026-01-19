अजमेर दरगाह विवाद में आया नया अपडेट, शिव मंदिर दावे की याचिका हुई मंजूर

Ajmer News: महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की ओर से अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है. परमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. एपी सिंह के जरिए कोर्ट में याचिका लगाई गई.

न्यायालय ने दरगाह को लेकर लगाई गई दूसरी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए स्वीकार कर लिया. अधिवक्ता डॉ. एपी सिंह के अनुसार न्यायालय ने राजवर्धन सिंह परमार द्वारा 2022 में राष्ट्रपति को लगाई गई याचिका का जिक्र करते हुए परमार को प्रथम पक्षकार माना है. न्यायालय ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 21 फरवरी रखी है.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ.एपी सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की ओर से अजमेर की सिविल कोर्ट में याचिका पेश की गई. याचिका में अजमेर दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया गया. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया है.

7800 किलोमीटर की यात्रा

अधिवक्ता ने बताया कि राजवर्धन सिंह की ओर से 2022 में राष्ट्रपति को याचिका लगाई थी, जो की सबसे पहले लगाई गई याचिका है. दरगाह के अंदर महादेव का शिवलिंग है और प्राचीन काल में वहां पर पूजा होती थी.

याचिका को स्वीकार करना पूरे देश के सनातन धर्म की जीत है. न्यायालय में सवा लाख लोगों के एफिडेविट पेश किए गए हैं, जिसमें राजस्थान में 7800 किलोमीटर की यात्रा कर दरगाह की स्थिति के बारे में पूछा था, जिसमें सभी ने मंदिर का जिक्र किया था. इसमें राजस्थान सरकार, आर्कियोलॉजी डिपार्मेंट, दरगाह कमेटी को पार्टी बनाया है.

21 फरवरी को अगली सुनवाई

न्यायालय ने 21 फरवरी को अगली सुनवाई रखी है. सभी को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं. इसमें खास बात यह रही कि न्यायालय ने वादी राजवर्धन सिंह को प्रथम पक्ष माना है क्योंकि इस मामले में राजवर्धन सिंह की ओर से 2022 में ही राष्ट्रपति के नाम याचिका लगा रखी थी, जिसे न्यायालय में पेश किया था.

लाखों लोगों के हस्ताक्षर

महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने बताया कि न्यायालय ने हमारे द्वारा 2022 में राष्ट्रपति को लगाई गई याचिका का जिक्र करते हुए हमें मुख्य पक्षकार माना है. इसे लेकर हम कोर्ट का आभार प्रकट करते हैं. राजस्थान में महाराणा प्रताप सेना की ओर से यात्रा की गई थी, जिसमें लाखों लोगों के हस्ताक्षर से याचिका लगाने का अवसर मिला था.

नक्शे, रेकी और शिवलिंग के चित्र सहित अन्य सबूत पेश

आज उन सभी का बल हमें मिला है. अगली सुनवाई 21 फरवरी को दी गई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अजमेर दरगाह के नीचे 40 वर्षों से भगवान शिव का मंदिर जो बंद है, वह बहुत जल्द खुलेगा. वहां पूजा होगी और पुष्कर से जल भी लाकर चढ़ाया जाएगा. परमार ने कहा कि हमने याचिका में वहां के नक्शे, रेकी और शिवलिंग के चित्र सहित अन्य सबूत पेश किए हैं. इसके अलावा भी अगर न्यायालय कोई सबूत मांगेगा तो उन्हें पूरा करने का काम महाराणा प्रताप करेंगे.

