खादिम नहीं, दरगाह कमेटी कर रही अतिक्रमण - सरवर चिश्ती

Ajmer News : ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स एक पखवाड़े बाद शुरू होने जा रहा है और उससे ठीक पहले दरगाह में हालात एक बार फिर विवाद के मोड़ पर पहुंच गए हैं. दरगाह कमेटी द्वारा खादिमों को लाइसेंस देने और परिसर में अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कवायद ने पूरा माहौल गर्मा दिया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Abhijeet dave
Published: Dec 02, 2025, 02:23 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 02:23 PM IST

Ajmer News : ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मे ख़ादिमों को लाइसेंस परफॉर्मा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से खादिम समुदाय मे आक्रोश बढ़ गया है और अब ख़ादिमो की संस्था अंजुमन ने दरगाह कमेटी के खिलाफ मोर्चा खोलने का एलान कर दिया है.

ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स एक पखवाड़े बाद शुरू होने जा रहा है और उससे ठीक पहले दरगाह में हालात एक बार फिर विवाद के मोड़ पर पहुंच गए हैं. दरगाह कमेटी द्वारा खादिमों को लाइसेंस देने और परिसर में अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कवायद ने पूरा माहौल गर्मा दिया है.

आज सुबह ख़ादिमो की संस्था अंजुमन में हुई आपात बैठक में खादिम पूरी तरह लामबंद दिखाई दिए. अंजुमन के सचिव सरवर चिश्ती ने दरगाह कमेटी नाजिम पर तीखा हमला बोलते हुए कहा की नाजिम तुग़लक़ी फरमान जारी कर विवाद खड़ा कर रहे हैं. दरगाह कोई ताजमहल या लाल क़िला नही, यह धार्मिक स्थल है, यहां नौकरशाही की मनमानी नहीं चलेगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा की खादिम समुदाय हर स्तर पर विरोध करेगा. जरूरत पड़ी तो आंदोलन बड़ा रूप लेगा.

सरवर चिश्ती ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा की खादिमों पर अतिक्रमण का आरोप झूठा है, असल अतिक्रमण खुद दरगाह कमेटी कर रही है. कमेटी खादिमों पर अतिक्रमण का झूठा ठप्पा लगाने की कोशिश कर रही है. खादिमों द्वारा जो पेटियां रखी गई हैं, उनमें सिर्फ तबर्रुक होता है, जिन्हें जायरीन को दिया जाता है. यह अतिक्रमण नहीं है. इसके उलट सरवर चिश्ती ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा असल अतिक्रमण तो दरगाह कमेटी ने खुद किया हुआ है. जगह-जगह कमेटी ने अपनी पेटियां रख रखी हैं और दुकानों का आवंटन भी उन्होंने ही किया है.

कमेटी द्वारा खादिमों को लाइसेंस देने के लिए परफॉर्मा जारी कर 5 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाने को अंजुमन ने विवाद की जड़ बताया. अंजुमन का कहना है कि यह परंपराओं और सदियों पुरानी व्यवस्था के खिलाफ कदम है. खादिमों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कमेटी ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में बड़ा संघर्ष खड़ा हो सकता है.

