Ajmer: महिला ANM को इंस्टा पर अश्लील मैसेज भेजने और फोटो वायरल करने की मिली धमकी

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एएनएम के पद पर कार्यरत युवती को परेशान करने का मामला सामने आया है. युवती ने एक अज्ञात व्यक्ति पर आरोप लगाया और कहा कि इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज भेजने और उसकी फोटो को वायरल करने की धमकी दी है.

पीड़िता की ओर से मामले की शिकायत क्लॉक टावर थाने में दी गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. क्लॉक टावर थाना प्रभारी भीखाराम काला ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत देकर बताया कि उसके इंस्टाग्राम आईडी पर अश्लील मैसेज भेजकर पैसों की डिमांड की जा रही है. उसकी फोटो को वायरल कर फैमिली में भेजी गई है.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके ऑफिस और आस पड़ोस में फोटो को वायरल करने की भी धमकी दी जा रही है. आरोपी उसे और उसके घरवालों को लगातार परेशान कर रहा है. पुलिस ने आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अजमेर में मानसून पूर्व तैयारियों के तहत शहर के नालों को चौड़ा करने की कवायद शुरू की गई है. इसी क्रम में पाल बिछला इलाके में नगर निगम की ओर से नाला चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है. हालांकि इस दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. नाले की दीवार से सटी एक मकान की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिला.

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नाले की चौड़ाई बढ़ाने के लिए नियमानुसार 6 इंच की जगह छोड़े जाने के बाद भी बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया. इससे आसपास के कई मकानों की नींव कमजोर हो गई है. लोगों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना और जिम्मेदार अधिकारियों की गैर मौजूदगी में दीवार गिराने की कार्रवाई की गई, जो पूरी तरह से गलत है.

प्रभावित लोगों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो उनके मकानों को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिससे जान-माल का खतरा भी बढ़ सकता है. स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि नुकसान का तत्काल आकलन कर मुआवजा दिया जाए और निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए.

