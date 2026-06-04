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16 साल की छात्रा के जिस्म को सालों तक रौंदता रहा अंग्रेजी का मास्टर! दरिंदे की घिनौनी करतूत लेकर थाने पहुंची मासूम

Ajmer Teacher Rape: अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में एक मामले में 16 वर्षीय छात्रा ने अपने अंग्रेजी शिक्षक पर दो साल तक यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है.

Edited byAnsh RajReported byKaushal Jain
Published: Jun 04, 2026, 07:21 AM|Updated: Jun 04, 2026, 07:21 AM
16 साल की छात्रा के जिस्म को सालों तक रौंदता रहा अंग्रेजी का मास्टर! दरिंदे की घिनौनी करतूत लेकर थाने पहुंची मासूम
Image Credit: Ajmer Crime News

Ajmer Crime News: अजमेर में गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को एक बार फिर कलंक लगाने वाली घटना सामने आई है. दरगाह थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय छात्रा ने अपने अंग्रेजी शिक्षक पर दो वर्षों से लगातार यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

अजमेर. अजमेर में एक बार फिर गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को बेहद शर्मनाक कलंक लगा है. दरगाह थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय छात्रा ने अपने अंग्रेजी के शिक्षक पर दो वर्षों से लगातार यौन शोषण करने, रेप और ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीड़िता खुद थाने पहुंचकर अपनी दर्द भरी कहानी बताते हुए न्याय की गुहार लगाई.

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पीड़िता छात्रा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि आरोपी शिक्षक जब वह महज 16 वर्ष की थी, तभी से उसके साथ अनैतिक संबंध बनाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं. आरोपी ने शादी का लालच देकर लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक शोषण जारी रखा. छात्रा के अनुसार, आरोपी शिक्षक ने उसे बार-बार अपना शिकार बनाया और उसके जिस्म को रौंदता रहा.

जब पीड़िता को पता चला कि आरोपी अन्य छात्राओं के साथ भी इसी तरह की घिनौनी हरकतें कर रहा है, तो उसने विरोध जताया. इस पर आरोपी ने अपना असली रंग दिखाया. उसने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. आरोपी कई बार पीड़िता के घर पहुंचकर धमकियां देता था कि अगर उसने किसी को कुछ बताया या विरोध किया तो वह सभी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. भय, शर्म और सामाजिक कलंक के डर से पीड़िता लंबे समय तक चुप रही, लेकिन अंत में उसने हिम्मत जुटाकर दरगाह थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ रेप, POCSO एक्ट, IT एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार बताई जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में तेजी से छापेमारी कर रही है. विभिन्न स्थानों पर पुलिस टीमें लगाई गई हैं.

इस घटना की खबर फैलते ही अजमेर में शिक्षा जगत में भारी आक्रोश फैल गया है. अभिभावक स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं. कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार समूहों ने आरोपी शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. लोगों का कहना है कि ऐसे दरिंदों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए.

पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा चुकी है और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. अन्य छात्राओं से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि आरोपी ने कितनी और लड़कियों का शोषण किया है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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