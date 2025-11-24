Zee Rajasthan
Ajmer News: होटल कर्मचारी ने दरगाह जियारत करने आई महिला से किया दुष्कर्म

Ajmer News: अजमेर में दरगाह जियारत करने आई एक महिला के साथ दो साल पहले एक होटल कर्मचारी ने दुष्कर्म किया, जो लगातार अश्लील तस्वीरों और वीडियो के जरिए महिला को ब्लैकमेल कर रहा था. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Abhijeet dave
Published: Nov 24, 2025, 03:45 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 03:45 PM IST

Ajmer News: धार्मिक नगरी अजमेर में एक हृदय विदारक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दरगाह जियारत करने आई एक महिला के साथ दो साल पहले एक होटल कर्मचारी ने दुष्कर्म किया. आरोपी पिछले दो सालों से महिला को उसकी अश्लील तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर लगातार पैसों की मांग कर रहा था.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह करीब दो साल पहले अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत के लिए आई थी. इस दौरान वह जिस होटल में ठहरी हुई थी, वहां के एक कर्मचारी ने उसे खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया. नशीला पदार्थ खाने के बाद जब महिला बेहोश हो गई, तो होटल कर्मचारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

आरोपी ने दुष्कर्म के दौरान पीड़िता की कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी बना लिए थे. इन्हीं तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल कर आरोपी पिछले दो सालों से महिला को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. पीड़ित महिला से लगातार पैसों की डिमांड कर रहा था, जिससे पीड़िता मानसिक और आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित हो रही थी. बदनामी के डर से महिला अब तक चुप थी, लेकिन आरोपी की लगातार बढ़ती मांगों और प्रताड़ना से तंग आकर उसने आखिरकार पुलिस की शरण ली.

पीड़िता की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 'जीरो एफआईआर' दर्ज कर ली है. पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए मामला दर्ज किया है. पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है.

इस संबंध में क्लॉक टावर थानाधिकारी भीखाराम काला ने जानकारी देते हुए बताया कि रेप और ब्लैकमेल का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस टीम आरोपी की पहचान और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा.
