/अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत, मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम

Ajmer News: अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. मंगलवार को बड़ी संख्या में जगन गुर्जर के परिजन अजमेर पहुंचे और मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. जगन के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराया जाएगा.

पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों से पुलिस की बातचीत

Add Zee News as a Preferred Source

कोतवाली थाना प्रभारी (सीआई) अनिल देव मोर्चरी पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को लेकर बातचीत की. परिजनों ने मांग की कि अजमेर आने वाले परिवार के अन्य सदस्यों को किसी प्रकार की रोकटोक न की जाए. इस दौरान परिजनों ने जेलर पर भी गंभीर आरोप लगाए. हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

परिजन उठा रहे ये सवाल

1- जेल के हर एक बैरक में लगे है सीसीटीवी फिर भी मर्डर

2-जगह गुर्जर शरीर से मजबूत और आरोपी कमजोर फिर भी आपसी संघर्ष के सबूत नहीं

3-अगल गला घोंटा गया तो तत्काल ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया.



जेल की बैरक में मिला था जगन गुर्जर का शव

जानकारी के अनुसार अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद जगन गुर्जर का शव उसकी बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि उसी बैरक में बंद एक अन्य हार्डकोर कैदी विष्णु पर हत्या का आरोप सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि गमछे का इस्तेमाल कर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है. घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और एफएसएल टीम को जांच के लिए मौके पर बुलाया गया.

1994 से शुरू हुआ अपराध का सफर

जगन गुर्जर ने करीब वर्ष 1994 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था. समय के साथ वह चंबल क्षेत्र का कुख्यात डकैत बन गया. उसके नाम का इतना खौफ था कि कई गांवों में लोग डर के माहौल में रहते थे. बताया जाता है कि उसके अपने गांव में भी वर्षों तक शादियां नहीं हुईं और भय के कारण उसके पिता को गांव छोड़ना पड़ा था.

कई राज्यों में दर्ज थे 100 से अधिक मामले

जगन गुर्जर पर महिलाओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार सहित कई गंभीर आरोप दर्ज रहे. वर्ष 2019 में धौलपुर के एक गांव में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला भी उसके खिलाफ सामने आया था. इसके अलावा उस पर एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप भी रहा. राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में उसके खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं.

आरक्षण आंदोलन के दौरान भी रहा चर्चा में

वर्ष 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान जगन गुर्जर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देकर सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद उस पर 11 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था और वह चंबल क्षेत्र के सबसे बड़े दस्युओं में गिना जाने लगा.

कई बार आत्मसमर्पण के बाद भी लौटा अपराध की राह

करीब 15 साल पहले अपनी बेटी की शादी के समय उसने अपराध छोड़ने की बात कही थी. इसके बाद उसने कई बार आत्मसमर्पण भी किया, लेकिन जमानत मिलने के बाद फिर से अपराध की दुनिया में लौट आया. अब जेल के भीतर हुई उसकी संदिग्ध मौत की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.