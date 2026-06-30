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अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत, मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम

Ajmer News: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत के बाद जांच तेज हो गई है. परिजन मोर्चरी पहुंचे हैं और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. प्रारंभिक जानकारी में साथी कैदी पर हत्या का आरोप सामने आया है, जबकि एफएसएल टीम मामले की जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 30, 2026, 11:34 AM|Updated: Jun 30, 2026, 11:34 AM
अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत, मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम
Image Credit: Ajmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ajmer News: अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. मंगलवार को बड़ी संख्या में जगन गुर्जर के परिजन अजमेर पहुंचे और मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. जगन के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराया जाएगा.

पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों से पुलिस की बातचीत

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कोतवाली थाना प्रभारी (सीआई) अनिल देव मोर्चरी पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को लेकर बातचीत की. परिजनों ने मांग की कि अजमेर आने वाले परिवार के अन्य सदस्यों को किसी प्रकार की रोकटोक न की जाए. इस दौरान परिजनों ने जेलर पर भी गंभीर आरोप लगाए. हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

परिजन उठा रहे ये सवाल
1- जेल के हर एक बैरक में लगे है सीसीटीवी फिर भी मर्डर
2-जगह गुर्जर शरीर से मजबूत और आरोपी कमजोर फिर भी आपसी संघर्ष के सबूत नहीं
3-अगल गला घोंटा गया तो तत्काल ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया.


जेल की बैरक में मिला था जगन गुर्जर का शव

जानकारी के अनुसार अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद जगन गुर्जर का शव उसकी बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि उसी बैरक में बंद एक अन्य हार्डकोर कैदी विष्णु पर हत्या का आरोप सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि गमछे का इस्तेमाल कर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है. घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और एफएसएल टीम को जांच के लिए मौके पर बुलाया गया.

1994 से शुरू हुआ अपराध का सफर

जगन गुर्जर ने करीब वर्ष 1994 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था. समय के साथ वह चंबल क्षेत्र का कुख्यात डकैत बन गया. उसके नाम का इतना खौफ था कि कई गांवों में लोग डर के माहौल में रहते थे. बताया जाता है कि उसके अपने गांव में भी वर्षों तक शादियां नहीं हुईं और भय के कारण उसके पिता को गांव छोड़ना पड़ा था.

कई राज्यों में दर्ज थे 100 से अधिक मामले

जगन गुर्जर पर महिलाओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार सहित कई गंभीर आरोप दर्ज रहे. वर्ष 2019 में धौलपुर के एक गांव में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला भी उसके खिलाफ सामने आया था. इसके अलावा उस पर एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप भी रहा. राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में उसके खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं.

आरक्षण आंदोलन के दौरान भी रहा चर्चा में

वर्ष 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान जगन गुर्जर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देकर सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद उस पर 11 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था और वह चंबल क्षेत्र के सबसे बड़े दस्युओं में गिना जाने लगा.

कई बार आत्मसमर्पण के बाद भी लौटा अपराध की राह

करीब 15 साल पहले अपनी बेटी की शादी के समय उसने अपराध छोड़ने की बात कही थी. इसके बाद उसने कई बार आत्मसमर्पण भी किया, लेकिन जमानत मिलने के बाद फिर से अपराध की दुनिया में लौट आया. अब जेल के भीतर हुई उसकी संदिग्ध मौत की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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