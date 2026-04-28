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अजमेर में डॉग बाइट से मासूम की मौत, बिना पोस्टमार्टम सौंपा शव, जवाबों की तलाश में मां-बाप

Ajmer News : अजमेर में कुछ दिन पहले कुत्तों के झुंड ने एक मासूम पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बच्चे की मौत से टूट चुके परिवार की पीड़ा को अस्पताल ने और बढ़ा दिया है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamUpdated byPragati Pant
Published: Apr 28, 2026, 02:20 PM|Updated: Apr 28, 2026, 02:20 PM
अजमेर में डॉग बाइट से मासूम की मौत, बिना पोस्टमार्टम सौंपा शव, जवाबों की तलाश में मां-बाप
Image Credit:

Ajmer News : अजमेर के पीसांगन थाना क्षेत्र में रहने वाले एक खानाबदोश परिवार के डेढ़ माह के मासूम की दर्दनाक मौत के बाद जो हुआ, उसने हर किसी को झकझोर दिया.

कुछ दिन पहले कुत्तों के झुंड ने एक मासूम पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. बच्चे को इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल लाया गया था. जहां दो दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया. परिवार पहले ही इस सदमे से टूट चुका था, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उनकी पीड़ा को और बढ़ा दी.

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मामले में परिजनों का आरोप है कि बच्चे का शव उन्हें बिना पोस्टमार्टम के ही सौंप दिया गया. यहां तक की परिजनों को इस बारे में न तो कोई जानकारी दी गई और ना ही जरूरी औपचारिकताओं को ही समझाया गया. दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि परिजन शव को मोर्चरी ले जाने के बजाय सीधे अपने ही घर ले गये थे.

लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ, तो अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस को सूचना दे दी गई और अब परिजनों से संपर्क कर पोस्टमार्टम की बात कही जा रही है. लेकिन तब तक मासूम का अंतिम संस्कार हो चुका है, जिससे यह सवाल और गहरा हो गया है कि अब जांच की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी.

इस पूरी घटना ने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, साथ ही ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक गरीब और बेबस परिवार को न्याय मिल पाएगा. एक तरफ बच्चे को खोने का दुख है तो दूसरी तरफ व्यवस्था की उलझन, इस परिवार के लिए ये दर्द किसी दोहरी मार से कम नहीं है.

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