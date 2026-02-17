Ajmer: डॉ. ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर उठाया बड़ा कदम, बीवी थी 460 किलोमीटर दूर

Ajmer News: अजमेर के केकड़ी जिले के राजकीय जिला चिकित्सालय के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक मीणा ने अपने घर में एक बड़ा कदम उठाया. उनकी बीवी उनसे 460 किलोमीटर दूर थी.
Ajmer News: राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में पदस्थापित चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक मीणा ने मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियो में मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और चिकित्सा महकमे में शोक की लहर दौड़ गई.
जानकारी के अनुसार, डॉ. मीणा की दोपहर बाद अस्पताल में ड्यूटी थी लेकिन वे समय पर नहीं पहुंचे. इस पर अस्पताल प्रशासन ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की. अस्पताल अधीक्षक डॉ. नवीन कुमार जांगिड़ और उप नियंत्रक डॉ. मुनेश गोड ने फोन किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ. इसके बाद अस्पताल कर्मी को उनके क्वार्टर पर भेजा गया.
फंदे पर लटके दिखाई दिए
कर्मचारी जब क्वार्टर पर पहुंचा तो मुख्य द्वार बंद मिला. खिड़की से झांककर देखने पर डॉ. मीणा फांसी के फंदे पर लटके दिखाई दिए. सूचना मिलते ही अस्पताल के डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ मौके पर पहुंचे और पुलिस को अवगत कराया गया.
सूचना पर शहर थाना प्रभारी अनिल शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. चिकित्सकों की मौजूदगी में शव को नीचे उतारकर राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी की मोर्चरी में रखवाया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था…
बताया जा रहा है कि डॉ. मीणा ने घटना से पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि आज मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक परेशान नहीं करें. इसके कुछ समय बाद उन्होंने यह कदम उठा लिया.
परिजनों और परिचितों के अनुसार, डॉ. मीणा पिछले चार-पांच दिनों से तनाव में थे. उनकी पत्नी दिल्ली में प्रोफेसर हैं. क्वार्टर पर खाना बनाने वाली महिला ने बताया कि डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर रहे थे और कम बातचीत कर रहे थे.
मंगलवार को सफाई के लिए पहुंची महिला को भी उन्होंने यह कहकर लौटा दिया कि वे एकांत में रहना चाहते हैं. पुलिस शुरुआती दौर में इसे आत्महत्या मानकर चल रही है लेकिन मृत्यु के असल कारणों का पता पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा. घटना के बाद अस्पताल स्टाफ और शहर में शोक का माहौल है.
