Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Ajmer: डॉ. ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर उठाया बड़ा कदम, बीवी थी 460 किलोमीटर दूर

Ajmer News: अजमेर के केकड़ी जिले के राजकीय जिला चिकित्सालय के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक मीणा ने अपने घर में एक बड़ा कदम उठाया. उनकी बीवी उनसे  460 किलोमीटर दूर थी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Abhijeet dave
Published: Feb 17, 2026, 06:57 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 06:57 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं जोधपुरी मावा कचोरी, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Jodhpuri mawa kachori

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं जोधपुरी मावा कचोरी, जानें रेसिपी और फायदे

PM किसान सम्मान निधि की तारीख हुई फाइनल? जानिए कब खाते में आएंगे 2,000 रुपये
7 Photos
PM Kisan Yojana

PM किसान सम्मान निधि की तारीख हुई फाइनल? जानिए कब खाते में आएंगे 2,000 रुपये

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

क्या आपने देखी है? 3500 सीढ़ियों वाली अद्भुत बावड़ी, खूबसूरती देख रह जाएंगे हैरान
5 Photos
rajasthan place to visit

क्या आपने देखी है? 3500 सीढ़ियों वाली अद्भुत बावड़ी, खूबसूरती देख रह जाएंगे हैरान

Ajmer: डॉ. ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर उठाया बड़ा कदम, बीवी थी 460 किलोमीटर दूर

Ajmer News: राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में पदस्थापित चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक मीणा ने मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियो में मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और चिकित्सा महकमे में शोक की लहर दौड़ गई.

जानकारी के अनुसार, डॉ. मीणा की दोपहर बाद अस्पताल में ड्यूटी थी लेकिन वे समय पर नहीं पहुंचे. इस पर अस्पताल प्रशासन ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की. अस्पताल अधीक्षक डॉ. नवीन कुमार जांगिड़ और उप नियंत्रक डॉ. मुनेश गोड ने फोन किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ. इसके बाद अस्पताल कर्मी को उनके क्वार्टर पर भेजा गया.

फंदे पर लटके दिखाई दिए

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कर्मचारी जब क्वार्टर पर पहुंचा तो मुख्य द्वार बंद मिला. खिड़की से झांककर देखने पर डॉ. मीणा फांसी के फंदे पर लटके दिखाई दिए. सूचना मिलते ही अस्पताल के डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ मौके पर पहुंचे और पुलिस को अवगत कराया गया.

सूचना पर शहर थाना प्रभारी अनिल शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. चिकित्सकों की मौजूदगी में शव को नीचे उतारकर राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी की मोर्चरी में रखवाया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था…

बताया जा रहा है कि डॉ. मीणा ने घटना से पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि आज मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक परेशान नहीं करें. इसके कुछ समय बाद उन्होंने यह कदम उठा लिया.

परिजनों और परिचितों के अनुसार, डॉ. मीणा पिछले चार-पांच दिनों से तनाव में थे. उनकी पत्नी दिल्ली में प्रोफेसर हैं. क्वार्टर पर खाना बनाने वाली महिला ने बताया कि डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर रहे थे और कम बातचीत कर रहे थे.

मंगलवार को सफाई के लिए पहुंची महिला को भी उन्होंने यह कहकर लौटा दिया कि वे एकांत में रहना चाहते हैं. पुलिस शुरुआती दौर में इसे आत्महत्या मानकर चल रही है लेकिन मृत्यु के असल कारणों का पता पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा. घटना के बाद अस्पताल स्टाफ और शहर में शोक का माहौल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Ajmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news