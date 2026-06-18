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अजमेर के केकड़ी के दंगल में बना इतिहास, आजादी के बाद पहली बार महिला पहलवान उतरीं अखाड़े में

Ajmer News: अजमेर के केकड़ी में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विराट कुश्ती दंगल में देश-विदेश के पहलवानों ने दम दिखाया. आजादी के बाद पहली बार महिला पहलवानों के मुकाबले आयोजित हुए, जिसमें दिल्ली की खुशी पाल ने जीत दर्ज की. आयोजन ने युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश दिया.
 

Edited bySandhya YadavReported byKaushal Jain
Published: Jun 18, 2026, 10:45 AM|Updated: Jun 18, 2026, 10:45 AM
अजमेर के केकड़ी के दंगल में बना इतिहास, आजादी के बाद पहली बार महिला पहलवान उतरीं अखाड़े में
Image Credit: Ajmer News

Ajmer News: अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विराट कुश्ती दंगल खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा. सनातनी संस्कृति और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस दंगल में देश-विदेश के नामी पहलवानों ने अपने दांव-पेच दिखाए. खास बात यह रही कि आजादी के बाद पहली बार क्षेत्र में महिला पहलवानों के मुकाबले भी आयोजित किए गए, जिसने दर्शकों का खासा ध्यान आकर्षित किया.

देवनारायण मंदिर परिसर में जुटे देश-विदेश के पहलवान
केकड़ी क्षेत्र के रड़िया स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में आयोजित इस दो दिवसीय दंगल का आयोजन हनुमानगढ़ी अयोध्या के संत महंत संजय दास पहलवान और स्थानीय जनप्रतिनिधि सांवरलाल गुर्जर की पहल पर किया गया. आयोजन का उद्देश्य युवाओं को कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों से जोड़ना और खेल प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना रहा. दंगल में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के पहलवानों ने हिस्सा लिया. वहीं नेपाल से पहुंचे पहलवानों ने भी अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर दर्शकों का मनोरंजन किया.

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महिला कुश्ती बनी ऐतिहासिक आकर्षण
इस विराट दंगल की सबसे बड़ी विशेषता महिला कुश्ती प्रतियोगिता रही. क्षेत्र में पहली बार महिला पहलवानों के मुकाबले आयोजित होने से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां भी मुकाबले देखने पहुंचीं. महिला वर्ग के मुकाबले में दिल्ली की पहलवान खुशी पाल ने बनारस की सरिता पहलवान को हराकर शानदार जीत दर्ज की. महिला पहलवानों के दमदार प्रदर्शन को दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहा.

पुरुष वर्ग में भी हुए रोमांचक मुकाबले
पुरुष वर्ग के मुकाबलों में भी पहलवानों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया. हरियाणा के राहुल पांडे ने उत्तर प्रदेश के पहलवान को शिकस्त दी. वहीं नेपाल के शंकर थापा ने देहरादून के राजू पहलवान को हराकर जीत दर्ज की. दंगल का सबसे रोमांचक मुकाबला अयोध्या के नागेंद्र दास और नेपाल के शंकर थापा के बीच खेला गया. दोनों पहलवानों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला, जिसमें नागेंद्र दास विजेता रहे.

युवाओं को खेलों से जोड़ने का संदेश
मुकाबलों के दौरान हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे और हर जीत पर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा. आयोजनकर्ताओं का मानना है कि कुश्ती भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है. ऐसे आयोजन न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं, बल्कि युवाओं को नशे और सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर खेल और सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करने का भी काम करते हैं. यही कारण है कि यह अंतरराष्ट्रीय विराट कुश्ती दंगल क्षेत्र के लिए एक यादगार आयोजन बन गया.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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