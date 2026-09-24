/Kishangarh Airport: 4 घंटे की इमरजेंसी के बाद ट्रेनी विमान की सुरक्षित लैंडिंग, टायर था डैमेज

Kishangarh Airport Emergency Landing: राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर टायर डैमेज होने की सूचना के बाद करीब 4 घंटे से जारी इमरजेंसी स्थिति के बीच ट्रेनी विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई.

विमान अव्याना एविएशन एकेडमी का बताया जा रहा है. विमान में तकनीकी समस्या सामने आने के बाद एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई थी और सभी जरूरी सुरक्षा एवं राहत-बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया था.

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रनवे पर बिछाया गया फायर सेफ्टी फोम

विमान की लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. रनवे पर फायर सेफ्टी फोम बिछाया गया, ताकि लैंडिंग के दौरान किसी तरह की आग की स्थिति पैदा होने पर तत्काल काबू पाया जा सके. फायर और रेस्क्यू टीमों को भी मौके पर तैनात रखा गया.

टायर डैमेज होने के बाद घोषित हुई थी इमरजेंसी

जानकारी के अनुसार, विमान के टायर में डैमेज होने की सूचना के बाद इमरजेंसी घोषित की गई थी. ऐसी स्थिति में विमान की लैंडिंग को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है. एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, विमान में करीब ढाई से 3 घंटे का ईंधन बाकी था.

कम ईंधन और कम वजन के साथ लैंडिंग की तैयारी

विमान को सुरक्षित उतारने के लिए कम ईंधन के साथ लैंडिंग कराने की तैयारी की गई थी, ताकि विमान का वजन कम रहे. टायर में खराबी के कारण लैंडिंग के दौरान जोखिम को देखते हुए एयरपोर्ट पर सभी सुरक्षा इंतजाम पहले से तैयार रखे गए थे.

'बैली लैंडिंग' की भी थी तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, टायर डैमेज होने की स्थिति में सामान्य रनवे लैंडिंग के बजाय जरूरत पड़ने पर रनवे के पास कच्ची जमीन पर 'बैली लैंडिंग' कराने का विकल्प भी रखा गया था. इसका उद्देश्य लैंडिंग के दौरान संभावित आग के खतरे को कम करना था. हालांकि, विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई.

लैंडिंग के बाद हटाई गई इमरजेंसी स्थिति

विमान के सुरक्षित लैंड होने के बाद किशनगढ़ एयरपोर्ट पर घोषित इमरजेंसी स्थिति हटा दी गई. राहत और बचाव के लिहाज से तैनात सभी एजेंसियों को भी स्थिति सामान्य होने की सूचना दी गई. फिलहाल विमान में मौजूद लोगों की सुरक्षा को लेकर राहत की स्थिति है.

