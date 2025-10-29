Zee Rajasthan
Ajmer: घर से पास ही मिला मजदूर का शव, बीवी-बच्चों से चल रही थी लड़ाई

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर के पुष्कर के डुंगरिया कला गांव में मजदूर को रात को ही मौत के घाट उतार दिया गया और उसका शव घर के पास मिला. मजदूर ने दिन में अपनी जान माल को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Abhijeet dave
Published: Oct 29, 2025, 06:00 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 06:00 PM IST

Ajmer News: अजमेर के पुष्कर के निकटवर्ती गांव कड़ेल पंचायत के डुंगरिया कला गांव में जिस मजदूर ने मंगलवार दिन में अपनी जान माल को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, उसको रात में ही मौत के घाट उतार दिया गया.

सूचना पर पुष्कर थाना सीआई विक्रमसिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुष्कर के राजकीय अस्पताल भेजा गया. एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और सबूतों की पड़ताल शुरू की.

सीआई विक्रम सिंह ने बताया कि शव पर किसी धारदार हथियार के निशान थे, जिससे घटना हत्या ही लग रही है. उन्होंने बताया कि मृतक का अपने ही परिवार से विवाद चल रहा था. मामले की जांच की जा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 50 वर्षीय नंदाराम मेघवाल डुंगरिया कला का था और मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था. लंबे समय से अपने बीवी बच्चों से इसका विवाद चल रहा था, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई थी.

मृतक की बीवी बच्चों के साथ पुष्कर में रहती है, जबकि मृतक डुंगरिया कला में ही रहता था. सूत्रों के अनुसार, अपने साथ अनहोनी की आशंका के चलते मृतक ने कल ही अपने पिता मंगाराम मेघवाल के साथ जाकर पुष्कर थाने में सुरक्षा की गुहार लगाई थी और रात में ही हत्या हो गई.

मृतक के पिता मंगाराम ने बताया कि कल उसके बेटे ने अनहोनी की आशंका जताई थी तो उन्होंने अपने बेटे को अपने साथ बासनी चलने को कहा लेकिन बेटे ने कहा कि पुलिस जांच के लिए घर आ सकती है इसलिए उसका घर में रहना जरूरी है. मृतक का शव घर के पास ही मिला.

जिला परिषद सदस्य महेन्द्रसिंह मझेवला ने बताया कि मृतक का लंबे समय से अपने बीवी बच्चों से विवाद चल रहा था. दोनों कई बार एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा चुके थे. कल भी मृतक ने अपने पिता के साथ जाकर शिकायत दी थी.

