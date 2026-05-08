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अजमेर में खाकी दागदार! महिला साथी के साथ पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत का भंडाफोड़, केस दर्ज

Rajasthan Crime: अजमेर में महिला कांस्टेबल ने साथी सिपाही मुकेश पर रेप और प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है. आरोप है कि सिपाही ने पति से तलाक करवाकर लंबे समय तक यौन शोषण किया. SP ने आरोपी को निलंबित कर दिया है. पीड़िता ने जान से मारने की धमकी मिलने की भी शिकायत की है.
 

Edited bySandhya YadavReported byKaushal Jain
Published: May 08, 2026, 06:52 AM|Updated: May 08, 2026, 06:52 AM
अजमेर में खाकी दागदार! महिला साथी के साथ पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत का भंडाफोड़, केस दर्ज
Image Credit: ajmer lady constable accuses fellow policeman of rape suspended

Ajmer Crime News: अजमेर पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाकी वर्दी पर ही अपनी साथी महिला कांस्टेबल के साथ यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगे. राजस्थान के अजमेर जिले में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने अपने ही विभाग के एक सिपाही, मुकेश, के खिलाफ दुष्कर्म और प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है. इस घटना ने न केवल पुलिस की छवि पर सवाल उठाए हैं, बल्कि विभाग के भीतर महिला कर्मियों की सुरक्षा और उनके मानसिक उत्पीड़न के मुद्दों को भी चर्चा में ला दिया है.


पीड़िता द्वारा दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, आरोपी कांस्टेबल मुकेश पिछले लंबे समय से महिला कांस्टेबल का देह शोषण कर रहा था. पीड़िता का आरोप है कि मुकेश पहले से शादीशुदा था लेकिन इसके बावजूद उसने पीड़िता को अपने जाल में फंसाया और लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा. मामले की संवेदनशीलता तब और बढ़ गई जब पीड़िता ने यह खुलासा किया कि आरोपी सिपाही ने कथित तौर पर हेरफेर और दबाव के जरिए पीड़िता का उसके पति से तलाक भी करवा दिया था.

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परिवार और रिश्तेदारों पर भी गंभीर आरोप
पीड़िता ने केवल मुकेश ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी इस अपराध में संलिप्त बताया है. शिकायत में आरोपी की पत्नी, भाई, बहन और अन्य रिश्तेदारों के नामों का भी उल्लेख किया गया है. पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तो आरोपी पक्ष की ओर से उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं.

एसपी ने तुरंत लिया एक्शन
मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई की है. आरोपी सिपाही मुकेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. पुलिस ने कानूनन प्रक्रिया का पालन करते हुए पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी करवाया है ताकि साक्ष्यों को पुख्ता किया जा सके.

इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच की जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक (DSP) शिवम शर्मा को सौंपी गई है. डीएसपी शर्मा ने मीडिया को बताया कि मामले की निष्पक्षता से जांच की जा रही है. पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह पुलिसकर्मी ही क्यों न हो.

चर्चाओं का बाजार गर्म
इस घटना के बाद से ही पुलिस महकमे में 'चर्चाओं का बाजार गर्म' है. पुलिसकर्मी खुद इस बात से हैरान हैं कि एक सिपाही ने अपनी ही साथी के साथ इस तरह का कृत्य किया. पीड़िता ने अपनी शिकायत में सुरक्षा की गुहार लगाई है क्योंकि आरोपी के रसूख और धमकियों के कारण वह दहशत में है.

यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ पुलिस के आंतरिक अनुशासन का भी विषय बन गया है. फिलहाल पुलिस आरोपी मुकेश और उसके परिजनों की भूमिका की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में चार्जशीट पेश की जा सकती है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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