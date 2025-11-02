Ajmer News: मां और 1 साल की बेटा की हुई मौत, पीहर-ससुराल में पसरा मातम

Ajmer News: राजस्थान के केकड़ी के सरवाड़ उपखंड के रामपाली गांव में हृदय विदारक घटना हुई है, जिसके चलते पूरे गांव में मातमी माहौल है और घरों में चूल्हे नहीं जले. मां और बेटा खान में डूब गए, जिसके चलते अफरा-तफरी का माहौल हो गया और भारी संख्या में लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े.

केकड़ी सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची है वहीं सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुर्जर मौके पर बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं. स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चलाए गए बचाव और राहत कार्य के बाद मासूम बच्चे का शव मिल गया है, जिसको पुलिस ने राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी पहुंचा दिया है. वहीं, मां की तलाश की जा रही है. सरवाड उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने एसडीआरएफ टीम को बुलाया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामपाली गांव निवासी सुनीता बैरवा पत्नी कालूराम बैरवा उम्र 22 साल अपने एक वर्षीय पुत्र मनीष को साथ लेकर पशु चराने गए अपने पिता को रोटी पकड़ाने के लिए गई थी. पिता को रोटी पकड़ाकर वापस आते समय रामपाली अजगरी रास्ते पर आने वाली खदान में डूब गई आखिर सुनीता खदान के पास कैसे गई, यह जांच का विषय है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रामपाली गांव में अजगरी रास्ते पर अवैध खान संचालित है, जिसमें डूबने से यह हादसा हुआ है. गनीमत रही कि गांव का एक युवक खदान के पास से निकल रहा था, जिसको महिला की चप्पल दिखाई दी. युवक ने पास में जाकर देखा तो पानी में मासूम का शव तैरता दिखाई दिया, उसके बाद युवक ने गांव में सूचना दी.

सूचना मिलते ही सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुर्जर घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को सूचना देते रेस्क्यू अभियान शुरू करवाया. इस दौरान बड़ी मशक्कत के बाद मासूम के शव को बाहर निकाल लिया लेकिन मां का सुराग नहीं लगा. उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी के निर्देश पर पटवारी रविन्द्र मौके पर पहुंचे ओर उच्च अधिकारियों को घटना की विस्तृत जानकारी दी.

केकड़ी सदर थाने के एएसआई प्रभु लाल पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे ओर मासूम के शव को राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी पहुंचाया. वहीं, मां की लगातार तलाश की जा रही है लेकिन रात का अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू अभियान को बंद करना पड़ा. सुबह एसडीआरएफ टीम आने के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाएगा.

हादसे के बाद परिजनों के रो-रोकर बुरे हाल है. वहीं, पूरे गांव में मातमी माहौल है. सुनीता बेरवा का ससुराल मेवदा खुर्द में वही पीहर रामपाली गांव में है. पति जयपुर में काम करता है. सुनीता अपने पीहर में आई हुई थी. इसी दौरान हृदयविदारक हादसा हो गया, जिसके चलते दो गांवों में पीहर और ससुराल में कोहराम मचा हुआ है. इस हादसे में एक साल के मासूम की मौत हो गई.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-