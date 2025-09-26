Ajmer: बच्चे के जन्म के बाद मां की हुई मौत, पूरे इलाके में छाया मातम

Ajmer News: राजस्थान के पुष्कर रोड क्षेत्र की पूजा बैरवा की डिलीवरी जनाना अस्पताल में हुई. वहां उसकी तबियत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे जेएलएन अस्पताल भेजा गया और उसकी मौत हो गई. दूसरी ओर अजमेर में एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई.
Ajmer News: राजस्थान अजमेर में एक प्रसूता की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए. जानकारी के अनुसार, पुष्कर रोड क्षेत्र की पूजा बैरवा की डिलीवरी जनाना अस्पताल में हुई थी. डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि जनाना अस्पताल में इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही हुई, जिसकी वजह से प्रसूता की जान गई, इधर नवजात की भी तबीयत नाजुक बताई जा रही है और उसे अस्पताल में विशेष निगरानी में रखा गया है.
प्रसूता की मौत की खबर फैलते ही बैरवा समाज के लोग बड़ी संख्या में जेएलएन अस्पताल की मोर्चुअरी के बाहर एकत्र हो गए और धरना शुरू कर दिया. परिजनों और समाजजनों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक शव को नहीं लिया जाएगा.
परिजनों की मांग पर प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम कराने का आश्वासन दिया है. समाजजनों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब लापरवाही से किसी मरीज की जान गई हो. अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की जिम्मेदारी तय करनी ही होगी.
धरना स्थल पर हालात को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया है. फिलहाल समाज के प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है. मृतका के परिजनों ने कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.
अजमेर में एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक युवक बाइक की टंकी पर युवती को बैठाकर हाईवे पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है.
इस वीडियो के सामने आने के बाद अजमेर जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. मामले में अलवर गेट और आदर्श नगर थाना पुलिस जांच में जुटी है.
सोशल मीडिया पर सामने आए 42 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक हाईवे पर बाइक चला रहा है. वही युवती टंकी पर बैठी हुई है. युवती बिना हेलमेट के नजर आ रही है. वहीं युवक हेलमेट पहनकर तेज रफ्तार में हाईवे पर बाइक दौड़ाते हुए दिखाई दे रहा है. वहीं, से गुजर रहे कार सवार एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.
वीडियो सामने आने के बाद एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ ने इसे संज्ञान में लेते हुए अलवर गेट और आदर्श नगर थाना को युवक की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रही बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर अजमेर का है और इसी आधार पर वाहन मालिक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
