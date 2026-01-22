देश की सभी छावनियों में नसीराबाद नंबर वन, 27 महीनों में बदला शहर का चेहरा, रक्षा मंत्रालय ने किया सम्मानित

Ajmer News: अजमेर जिले की ऐतिहासिक नसीराबाद सैन्य छावनी ने विकास और सुशासन के मामले में पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. भारत की सभी 60 कैंटोनमेंट बोर्ड में नसीराबाद एक 'मॉडल छावनी' के रूप में उभरा है. स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हरीश कुमार और सीईओ डॉ. नीतिश गुप्ता के कुशल नेतृत्व में पिछले 27 महीनों में हुए कार्यों ने नसीराबाद की दशा और दिशा बदल दी है, जिसे स्थानीय लोग 'ऐतिहासिक कार्यकाल' करार दे रहे हैं.

अतिक्रमण मुक्त हुआ शहर

हाल ही में आयोजित एक भव्य समारोह में विधायक रामस्वरूप लांबा और ब्रिगेडियर हरीश कुमार ने शहर में हुए कई सौंदर्यकरण और निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया.वार्ड संख्या 4 के हताई क्षेत्र और मुकेरी मोहल्ले में दशकों पुराने अतिक्रमण हटाकर सड़कों को चौड़ा किया गया और सीमेंटेड रोड का निर्माण हुआ.नसीराबाद के सभी प्रवेश मार्गों पर आधुनिक एलईडी पथबत्तियां लगाई गई हैं.इससे पूर्व अटल खेल स्टेडियम का निर्माण और उद्यानों का सौंदर्यकरण कर जनता को समर्पित किया जा चुका है.

भावुक पल

उद्घाटन समारोह के दौरान एक भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया. जब एक वृद्ध महिला माला लेकर सीईओ डॉ. नीतिश गुप्ता का अभिनंदन करने पहुंची. उन्होंने कहा कि "आजादी के बाद से अब तक इतने कम समय में इतना विकास कभी नहीं देखा." अतिथियों ने सम्मान स्वरूप उसी बुजुर्ग महिला के हाथों शिलापट्ट का अनावरण करवाकर जनता का दिल जीत लिया.

रक्षा मंत्रालय से मिला सम्मान

नसीराबाद कैंटोनमेंट द्वारा किए गए इन नवाचारों और विकास कार्यों की गूंज अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंच गई है. निदेशालय और रक्षा मंत्रालय ने नसीराबाद मॉडल की सराहना की है. हाल ही में भारत सरकार द्वारा नसीराबाद छावनी को बेहतर प्रशासन और विकास के लिए विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया है.

अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सराहा

विधायक रामस्वरूप लांबा और डीवाईएसपी कृष्ण यादव ने सीईओ डॉ. नीतिश गुप्ता की प्रशासनिक कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि इच्छाशक्ति हो तो सीमित संसाधनों में भी बदलाव लाया जा सकता है. वहीं, शहरवासियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे इन संपत्तियों और सौंदर्यकरण की सुरक्षा का दायित्व पूरी निष्ठा से निभाएंगे.