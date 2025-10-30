अजमेर की धरती पर गूंजे जयकारे, घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा का भव्य लोकार्पण

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले की वीर भूमि नसीराबाद से इस वक्त की प्रेरणादायक खबर के तहत घोड़े पर विराजमान महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा का ऐतिहासिक लोकार्पण किया गया.

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) द्वारा भारत के महान वीर पुत्र, मातृभूमि के रक्षक और शौर्य पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण समारोह के साक्षी सैकड़ों लोग बने. यह आयोजन फ्रामजी चौक स्थित फ्रामजी उद्यान के पश्चिमी छोर में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सांसद भागीरथ चौधरी ने शिरकत की.

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई. इसके बाद सांसद भागीरथ चौधरी ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा से पर्दा हटाकर लोकार्पण किया. इस अवसर पर गगनभेदी नारों और देशभक्ति के गीतों से वातावरण गुंजायमान हो उठा.

उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, राष्ट्रप्रेम और स्वाभिमान की भावना को नमन किया. कार्यक्रम के संयोजक महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की ओर से अतिथियों को महाराणा प्रताप के स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम में विधायक रामस्वरूप लांबा, मुख्य वक्ता हनुमान सिंह राठौड़, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा आदि ने शिरकत की. इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के अमर योद्धा हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया.

उनकी जीवनी पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी. इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे. सभी ने वीर शिरोमणि के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया. नसीराबाद की यह ऐतिहासिक घड़ी ना केवल क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का विषय बनी बल्कि यह आयोजन राजस्थान की वीर भूमि की गौरवशाली परंपरा को भी पुनर्जीवित करता नजर आया. इस देशभक्ति के जोशीले समारोह में महाराणा प्रताप के जयकारों से क्षेत्र गुंजित होता रहा.

