Ajmer News: नसीराबाद में पुलिस ने बरामद किया अवैध बायोडीजल, 6 गिरफ्तार

Ajmer News: अजमेर के नसीराबाद में पुलिस ने एक पार्किंग स्थल की आड़ में संचालित अवैध बायोडीजल कारोबार का पर्दाफाश किया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया.
Ajmer News: अजमेर के नसीराबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित श्रीनगर के नोलखा तिराहे के सामने एक पार्किंग स्थल की आड़ में संचालित अवैध बायोडीजल के काले कारोबार का पर्दाफाश किया गया है. पुलिस की जिला स्पेशल टीम और जिला रसद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पार्किंग स्थल पर अवैध बायोडीजल का जखीरा पकड़ कर मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया.
जिला रसद अधिकारी नीरज कुमार जैन की रिपोर्ट पर श्रीनगर थाना पुलिस ने अवैध कारोबारियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. हजारों लीटर नकली डीजल के गोरखधंधे की जांच नसीराबाद सदर थानाधिकारी अशोक बिशु को सौंपी गई है.
मिली जानकारी के अनुसार, आईपीएस अजेय सिंह राठौड़ और पुलिस की जिला स्पेशल टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि श्रीनगर में नौलखा तिराहे के सामने दशरथ यादव द्वारा संचालित पार्किंग में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का गौरखधंधा चल रहा है, जिस पर पुलिस ने रसद विभाग को सूचित किया.
पुलिस और रसद विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए पार्किंग स्थल पर दबिश देकर अवैध पेट्रोलियम पदार्थो के कारोबार को रंगे हाथों पकड़कर मौके से भारी मात्रा में पट्रोलियम पदार्थ बरामद किया और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस व रसद विभाग की टीम ने मौके से श्रीनगर निवासी पुनीत यादव, जिलावड़ा निवासी चांद बैग, मदनगंज निवासी दीपक अग्रवाल, खेड़ा श्रीनगर निवासी दीपक यादव, दांता आखरी निवासी महेंद्र, रामपुरा अहिरान निवासी दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया.
सभी गिरफ्तार आरोपियों को जांच अधिकारी नसीराबाद सदर थानाधिकारी अशोक बिशु द्वारा अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके रिमांड पर लिया गया. टीम ने पार्किंग स्थल से 17300 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ से भरा एक टैंकर, एक ट्रेलर, एक ट्रेक्टर, दो कार, 13 टंकियां, 18 लोहे के ड्रम, 2 नोजल, 1 नोजलनुमा लोहे का यंत्र, 4 इलेक्ट्रिक मोटर, 4 माप, 3 गेज माप और ड्रम व टंकियों में भरा 11600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया गया.
