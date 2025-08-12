पुष्कर में 85 लाख की चोरी, 80 तोला सोना, ढाई किलो चांदी पर चोरों ने किया हाथ साफ

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर थाना अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और रिहायशी इलाकों के बाद अब चोरों ने ग्रामीण क्षेत्र को निशाना बनाते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया. घटना मंगलवार तड़के करीब 2:30 बजे की है.

जब अज्ञात चोर नागौर रोड स्थित अमर नर्सरी निवासी गजेंद्र तंवर के घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे. 80 तौला सोना, ढाई किलो चांदी तथा 20 हजार रुपये नकद सहित लगभग 85 लाख रुपये मूल्य का सामान चोरी कर ले गए.

गजेंद्र तंवर के अनुसार, वारदात रात 2 से 3 बजे के बीच हुई. सुबह करीब 10:30 बजे घटना का पता चला, जब उनकी पत्नी ने सफाई करते समय सामान बिखरा पाया. चोरी के समय गजेंद्र के बड़े भाई आशीष तंवर अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक कार्य से पुष्कर से बाहर थे.

चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए घर में घुसकर गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. विशेष बात यह रही कि घटना के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो गए, जिससे चोरों को वारदात को अंजाम देने में आसानी हुई.

चोरी गए गहने और नकदी मुख्य रूप से आशीष तंवर के थे. सूचना मिलते ही पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए.

वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है.

