अजमेर में बीच रोड पर मिला BJP नेता का शव, लगाया गया हत्या का आरोप

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर में भाजपा नेता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव रोड पर मिला. सूचना पर परिजन पहुंचे और नेता को जेएलएन अस्पताल भिजवाया, जहां उनको मृत घोषित किया गया. 

Published: Aug 12, 2025, 15:06 IST | Updated: Aug 12, 2025, 15:06 IST

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर के श्रीनगर थाना क्षेत्र में सोमवार रात भाजपा नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने का मामला सामने आया है. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए, जहां भाजपा नेता को जेएलएन अस्पताल भिजवाया गया. डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल की मोर्चरी में धरना देकर भाजपा नेता की हत्या करने का आरोप लगाया है. मामले में श्रीनगर थाना पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. कार्रवाई नहीं होने तक शव लेने से इनकार किया है.

बुबानी गांव निवासी सेतु ने बताया कि उनके बड़े भाई गंगाराम रावत सोमवार शाम 6 बजे घर से श्रीनगर पेमेंट लेने के लिए निकले थे. इस दौरान बीच में पत्नी ने जब कॉल किया तो जल्द घर वापस आने की बात कही थी लेकिन जब वह नहीं पहुंचे तो कई बार परिवारवालों ने कॉल किया गया तो उन्होंने नहीं उठाया था.

रात 10 बजे के करीब बेटे हंसराज के द्वारा वापस कॉल किया गया. इस दौरान एक अनजान व्यक्ति ने कॉल उठाया और कहा कि ग्राम नोलखा क्षेत्र में बॉडी पड़ी हुई है. सूचना मिलने पर बेटा और परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए तुरंत उन्हें जेएलएन अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. देर रात बॉडी को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

परिजनों ने बताया कि उनके गांव में सभी पंच सरपंचों ने मिलकर तय किया था कि गांव में डीजे नहीं बजाया जाएगा. इसे लेकर उन्होंने संबंधित गेगल थाने में शिकायत भी दी थी लेकिन कुछ दिनों बाद ही गांव के कुछ लड़कों ने कावड़ यात्रा निकाली और उसमें डीजे बजाया था. इस दौरान मौके पर उन लड़कों के साथ विवाद भी हुआ था. गंगाराम और अन्य लोगों को देख लेने की धमकी दी थी. भाई ने आरोप लगाया कि उन लड़कों के द्वारा ही भाई की हत्या की गई है.

