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CM भजनलाल शर्मा की कड़ैल गांव में रात्रि चौपाल, ग्रामीणों से करेंगे सीधा संवाद

Ajmer News: सीएम भजनलाल शर्मा रविवार शाम अजमेर जिले के कड़ैल गांव पहुंचकर रात्रि चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे. इस दौरान वे गांव में रात्रि विश्राम, ग्रामीण परिवार के यहां भोजन और महिलाओं, किसानों व युवाओं से अलग-अलग चर्चा करेंगे. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byKaushal Jain
Published: May 10, 2026, 05:48 PM|Updated: May 10, 2026, 05:48 PM
CM भजनलाल शर्मा की कड़ैल गांव में रात्रि चौपाल, ग्रामीणों से करेंगे सीधा संवाद
Image Credit: Ajmer News

Ajmer News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार शाम पुष्कर क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम कड़ैल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं.

मुख्यमंत्री शाम करीब 6 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वे कड़ैल ग्राम के लिए रवाना होंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम 6:45 बजे से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. यह कार्यक्रम रात 9:15 बजे तक चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और विकास से जुड़े सुझाव प्राप्त करेंगे. मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम भी कड़ैल ग्राम में ही प्रस्तावित है.

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सोमवार सुबह मुख्यमंत्री गांव का करेंगे भ्रमण

सोमवार सुबह मुख्यमंत्री गांव का भ्रमण करेंगे, स्थानीय व्यवस्थाओं और विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे और ग्रामीणों से दोबारा संवाद करेंगे. इसके बाद सुबह करीब 8:20 बजे कड़ैल से रवाना होकर किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे.

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा, एसडीएम गुरुप्रसाद तंवर सहित प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. अधिकारियों को सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. वहीं, जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत स्वयं पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

गांव के विकास पर करेंगे चर्चा

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री गांव में रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनेंगे, गांव के विकास पर चर्चा करेंगे और स्थानीय लोगों से सुझाव लेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार कोई मुख्यमंत्री गांव में जाकर ग्रामीणों के साथ रात्रि विश्राम कर रहा है और उनके बीच बैठकर विकास की योजनाओं पर चर्चा कर रहा है.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गांव में ग्रामीण परिवार के यहां भोजन भी करेंगे और गांव के विकास में सरकार की भागीदारी को लेकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे. मंत्री रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के सुझाव आधारित इस मॉडल से गांवों के विकास को नई दिशा मिलेगी.

जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मंझेवाल ने बताया कि भाजपा संगठन और सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में रात्रि चौपाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्री और जनप्रतिनिधि गांवों में पहुंचकर आमजन से संवाद कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कड़ैल में महिलाओं, किसानों और युवाओं से अलग-अलग संवाद करेंगे. इसके अलावा अनुसूचित जाति के परिवार के यहां भोजन तथा गांव की हताई पर ग्रामीणों के साथ खुली चौपाल का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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