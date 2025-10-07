Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में बड़ा हादसा, डाई नदी के तेज बहाव में बह गई महिला, SDRF टीम रेस्क्यू में जुटी

Rajasthan News: केकड़ी की डाई नदी में तेज बहाव के कारण जावला गांव की रामघणी देवी बह गईं. पुलिया निर्माण में देरी से हो रहे इस हादसे के बाद SDRF टीम और स्थानीय गोताखोर महिला की तलाश कर रहे हैं. परिजनों में कोहराम मचा है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 07, 2025, 03:37 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 03:37 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर जारी! 13 जिलों में येलो अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर जारी! 13 जिलों में येलो अलर्ट

जयपुर SMS ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड के बाद राजस्थान के बड़े अस्पतालों में हुए रियालिटी चैक कौन पास, कौन फेल?
8 Photos
Rajasthan news

जयपुर SMS ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड के बाद राजस्थान के बड़े अस्पतालों में हुए रियालिटी चैक कौन पास, कौन फेल?

राजस्थान की सोजत मेहंदी की ये लेटेस्ट डिज़ाइन आपको बना देंगे 'करवाचौथ क्वीन'! जानें क्यों ये है सबसे ज्यादा डिमांड
7 Photos
karwa chauth 2025

राजस्थान की सोजत मेहंदी की ये लेटेस्ट डिज़ाइन आपको बना देंगे 'करवाचौथ क्वीन'! जानें क्यों ये है सबसे ज्यादा डिमांड

जयपुर के पंडित से जानिए धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा का तरीका, दौड़ी आएंगी मां लक्ष्मी!
14 Photos
diwali 2025

जयपुर के पंडित से जानिए धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा का तरीका, दौड़ी आएंगी मां लक्ष्मी!

राजस्थान में बड़ा हादसा, डाई नदी के तेज बहाव में बह गई महिला, SDRF टीम रेस्क्यू में जुटी

Ajmer News: केकड़ी के सरवाड़ उपखंड क्षेत्र में बहने वाली डाई नदी में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बरसात थमने के बावजूद नदी आज भी पूरे वेग से बह रही है, जिसके कारण जावला गांव में एक और दुखद घटना सामने आई है.

पशुओं का गोबर डालने गई महिला बही
आज सुबह जावला गांव की निवासी रामघणी देवी पशुओं का गोबर डालने के लिए बाड़े में गई थीं, लेकिन इसी दौरान वह नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गईं और बह गईं. इस सूचना के मिलते ही ग्रामीण तुरंत हरकत में आए और पिछले 5 घंटों से अपने स्तर पर महिला को ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है.

एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन
हादसे की सूचना मिलते ही सरवाड़ थाना प्रभारी गिरिराज कुमार मौके पर पहुंचे और तुरंत अजमेर से एसडीआरएफ (SDRF) टीम को बुलाया गया. एसडीआरएफ की टीम ने नदी क्षेत्र में महिला की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है. स्थानीय गोताखोर भी टीम के साथ मिलकर महिला को ढूंढने में जुटे हुए हैं. उधर, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने भी घटना की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिया निर्माण में देरी से बार-बार हादसा
जावला से निकलने वाली डाई नदी पर पहले एक छोटा पुलिया था, जिसकी वजह से बरसात में अक्सर समस्या आती थी. सरकार ने वर्षों पहले बड़े पुलिया निर्माण की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य धीमी गति से किया जा रहा है. इसी देरी के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं और बरसात के समय तो कई दिनों तक दर्जनों गांवों का संपर्क उपखंड मुख्यालय से कटा रहता है.

हादसे के बाद महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और नदी किनारे सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जमा है. नदी में पानी का वेग लगातार बढ़ने से जयपुर-भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर भी खतरा मंडराने लगा है. अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा, तो हाईवे को कभी भी बंद करना पड़ सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news