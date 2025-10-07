राजस्थान में बड़ा हादसा, डाई नदी के तेज बहाव में बह गई महिला, SDRF टीम रेस्क्यू में जुटी

Ajmer News: केकड़ी के सरवाड़ उपखंड क्षेत्र में बहने वाली डाई नदी में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बरसात थमने के बावजूद नदी आज भी पूरे वेग से बह रही है, जिसके कारण जावला गांव में एक और दुखद घटना सामने आई है.

पशुओं का गोबर डालने गई महिला बही

आज सुबह जावला गांव की निवासी रामघणी देवी पशुओं का गोबर डालने के लिए बाड़े में गई थीं, लेकिन इसी दौरान वह नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गईं और बह गईं. इस सूचना के मिलते ही ग्रामीण तुरंत हरकत में आए और पिछले 5 घंटों से अपने स्तर पर महिला को ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है.

एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही सरवाड़ थाना प्रभारी गिरिराज कुमार मौके पर पहुंचे और तुरंत अजमेर से एसडीआरएफ (SDRF) टीम को बुलाया गया. एसडीआरएफ की टीम ने नदी क्षेत्र में महिला की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है. स्थानीय गोताखोर भी टीम के साथ मिलकर महिला को ढूंढने में जुटे हुए हैं. उधर, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने भी घटना की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.

पुलिया निर्माण में देरी से बार-बार हादसा

जावला से निकलने वाली डाई नदी पर पहले एक छोटा पुलिया था, जिसकी वजह से बरसात में अक्सर समस्या आती थी. सरकार ने वर्षों पहले बड़े पुलिया निर्माण की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य धीमी गति से किया जा रहा है. इसी देरी के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं और बरसात के समय तो कई दिनों तक दर्जनों गांवों का संपर्क उपखंड मुख्यालय से कटा रहता है.

हादसे के बाद महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और नदी किनारे सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जमा है. नदी में पानी का वेग लगातार बढ़ने से जयपुर-भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर भी खतरा मंडराने लगा है. अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा, तो हाईवे को कभी भी बंद करना पड़ सकता है.

