Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Ajmer: पतंग की डोर में करंट आने से एक ही परिवार के चार सदस्य झुलसे, केकड़ी रेफर

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के एक गांव में पतंग की डोर से करंट लगा और उससे एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Abhijeet dave
Published: Jan 11, 2026, 08:59 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 08:59 PM IST

Trending Photos

मकर संक्रांति पर घर पर बनाएं राजस्थानी गट्टे की खिचड़ी, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Rajasthani Gatte ki Khichdi

मकर संक्रांति पर घर पर बनाएं राजस्थानी गट्टे की खिचड़ी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान

जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग
7 Photos
Rajasthan Temple

जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग

क्या जनवरी में आने वाली है PM किसान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या कहता है नया अपडेट
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

क्या जनवरी में आने वाली है PM किसान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या कहता है नया अपडेट

Ajmer: पतंग की डोर में करंट आने से एक ही परिवार के चार सदस्य झुलसे, केकड़ी रेफर

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के सावर थाना क्षेत्र के चितिवास गांव में पतंग उड़ाते समय बड़ा हादसा हुआ. मकान की छत पर पतंग उड़ा रहे दो नाबालिग बच्चों की पतंग की डोर पास से गुजर रही 11 हजार केवी बिजली लाइन से टकरा गई, जिससे डोर में करंट दौड़ गया. इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्य करंट की चपेट में आकर झुलस गए.

वहीं, दोनों बच्चों के चिल्लाने पर उन्हें बचाने आई मां और दादी भी करंट की चपेट में आ गई. वहीं, चारों को सावर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी रेफर किया गया.

हेमंत कुमार के पिता कैलाश रैगर ने बताया कि घटना में रूपेश पुत्र रामलाल रैगर (15) व हेमंत कुमार रैगर पुत्र कैलाश रैगर (12) मकान की छत पर पतंग उड़ा रहे थे. करंट लगने पर बच्चों को बचाने के लिए उनकी मां चांदू देवी पत्नी रामलाल रैगर (35) और दादी पानी देवी पत्नी गुदड रैगर (45) पतंग की डोर छुड़ाने पहुंचीं, लेकिन चारों ही करंट की चपेट में आ गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, हादसे के बाद गांव के लोगों ने तुरंत डिस्कॉम को सूचना दी और बिजली सप्लाई बंद करवाई गई. साथ ही चारों को सावर के राजकीय हॉस्पिटल पहुंचाया गया. इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने आबादी वाले इलाके से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली लाइनों को हटाने और सुरक्षा उपाय करने की मांग की है.

सावर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता सुभाष मीणा ने बताया कि पतंग का मांझा लौह धातु से बना हुआ था और बिजली लाइन की ऊंचाई भी सही थी.

पढ़िए अजमेर की एक और खबर
अजमेर में मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है. इसी क्रम में आज अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी भवन पर एक दिवसीय उपवास रखा गया. उपवास कार्यक्रम शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण वर्ग की जीवनरेखा है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का नाम बदलना गरीबों के अधिकारों पर हमला है. उन्होंने आरोप लगाया कि नाम परिवर्तन के जरिए केंद्र सरकार जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटका रही है और गरीबों के शोषण की नीति अपना रही है.

डॉ. राजकुमार जयपाल ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने बताया कि आंदोलन के तहत आगे भी अलग-अलग विरोध कार्यक्रम किए जाएंगे. उपवास के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मनरेगा का नाम यथावत रखने की मांग की गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news